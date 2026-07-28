Cea mai bizară experiență

În loc să se întoarcă acasă cu coșul plin, acesta a făcut o descoperire terifiantă care a pus în alertă maximă autoritățile și anchetatorii specializați în crimă organizată.

În timp ce căuta ciuperci într-o zonă împădurită și izolată, bărbatul a observat neregularități suspecte la nivelul solului și rămășițe care i-au atras atenția. Când s-a uitat mai atent, el a realizat că se afla în fața unui mormânt clandestin, folosit de grupările mafiote pentru a ascunde urmele executării rivalilor sau ale persoanelor incomode.

„De la distanță, am văzut o groapă, iar când am observat mâna și ceasul, am pus imediat lucrurile în context și am înțeles că cineva, evident, dorise să scape de altcineva”, își amintește Vladislav Lenárt despre cea mai bizară experiență din viața sa.

Astfel, acesta a dat din greșeală peste corpurile îngropate ale membrilor unei grupări din rețeaua condusă de Volodymyr Yegorov, în interiorul căruia au izbucnit conflicte interne în anul 1998.

Ancheta poliției arată că victimele făceau parte dintr-o ramură a temutei rețele ucrainene conduse de Volodymyr Yegorov. În cursul anului 1998, în interiorul acestei grupări au apărut tensiuni majore din cauza banilor.

O divizie de racheți, condusă de Yevgeniy Ivanovich Kutsik, cunoscut în lumea interlopă sub porecla „Zhenya”, era tot mai nemulțumită de modul în care se împărțeau câștigurile și plănuia să se desprindă de rețeaua principală.

Execuție mascată sub pretextul unei misiuni comune

Reacția conducerii a fost extrem de violentă. Pentru a elimina amenințarea unei scindări, liderii au pus la cale un plan de eliminare a celor răzvrătiți. Pe 28 mai 1998, membrii grupării rebele au fost ademeniți să părăsească capitala Bratislava sub pretextul participării la o operațiune comună.

Odată ajunși în zone izolate, suspecții au acționat fără milă. Liderul facțiunii, Zhenya, alături de adjunctul său, au fost duși într-o poiană împădurită din apropierea localității Jablonica, în regiunea Záhorie, unde au fost executați pe loc și îngropați într-o groapă de suprafață.

În paralel, o a doua echipă de executanți s-a ocupat de ceilalți doi membri ai grupului rebel, care au fost uciși într-o altă locație și îngropați în apropiere de Stupava. Descoperirea făcută din greșeală de căutătorul de ciuperci oferă acum anchetatorilor piesele lipsă dintr-un dosar complicat de reglare de conturi din anii ’90.

Groapă comună secretă, folosită de rețelele interlope

Imediat după descoperirea macabră din pădure, martorul a alertat autoritățile, iar în scurt timp, la fața locului, au ajuns echipe numeroase de polițiști, criminaliști și tehnicieni specializați. Zona a fost securizată pentru a permite efectuarea săpăturilor și prelevarea de probe, fără ca indiciile să fie compromise.

Primele cercetări ale anchetatorilor confirmă faptul că locul era folosit ca groapă comună secretă de către rețelele interlope din regiune. Modul în care au fost îngropate cadavrele și tehnicile folosite pentru disimularea terenului indică o acțiune premeditată, specifică reglărilor de conturi dintre grupările de crimă organizată.

Expertiza medico-legală va stabili identitatea victimelor

Rămășițele umane descoperite au fost transportate la institutul de medicină legală pentru analize amănunțite. Procesul de identificare se anunță a fi unul de durată, având în vedere starea avansată de descompunere și posibilitatea ca unele dintre victime să fie dispărute de câțiva ani.

Investigația se află în plină desfășurare, iar poliția încearcă să stabilească legăturile dintre acest mormânt clandestin și dosarele mai vechi de dispariții neelucidate. Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii exacte privind numărul persoanelor îngropate acolo, însă surse din anchetă sugerează că locul ar putea ascunde răspunsul la mai multe infracțiuni grave comise de-a lungul ultimilor ani.

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