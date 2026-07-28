În zilele toride de vară, deserturile reci sunt printre cele mai apreciate. Chef Ștefan Popescu propune o rețetă simplă de sorbet de pepene, care poate fi pregătită rapid, cu doar câteva ingrediente. În plus, bucătarul recomandă și o socată cu căpșuni, mentă și lime, potrivită pentru după-amiezile călduroase.

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Chef Ștefan Popescu propune un desert răcoritor pentru zilele călduroase

Vara este perioada în care preparatele ușoare și răcoritoare sunt la mare căutare, iar sorbetul se află printre deserturile preferate de mulți. Chef Ștefan Popescu recomandă o variantă simplă, pe bază de pepene, care poate fi pregătită acasă fără prea mult efort.

Rețeta are nevoie de doar câteva ingrediente și poate fi servită atât copiilor, cât și adulților. Pentru un aspect spectaculos, desertul poate fi prezentat chiar în coaja pepenelui.

Ingrediente pentru sorbetul de pepene

Pentru această rețetă sunt necesare:

pepene;

iaurt grecesc;

suc de lămâie;

miere.

Cum se prepară sorbetul de pepene

Chef Ștefan Popescu explică pas cu pas modul de preparare al desertului. „Taie pepenele în jumătate și păstrează coaja pentru servire. Scoate miezul, taie-l cuburi și lasă-l la congelator până îngheață complet. Pune cuburile de pepene în blender alături de iaurtul grecesc, sucul de lămâie și mierea. Mixează până vei obține un sorbet fin și cremos. Servește apoi în coajă de pepene”, a spus Chef Ștefan Popescu.

Rezultatul este un desert răcoritor, cu o textură cremoasă și un gust proaspăt, potrivit pentru zilele caniculare.

Socată cu căpșuni, mentă și lime, o altă rețetă recomandată de Chef Ștefan Popescu

Pe lângă sorbet, bucătarul propune și o băutură de sezon: socata cu căpșuni, mentă și lime.

Ingrediente

flori de soc proaspete, curate;

căpșuni tăiate felii;

frunze de mentă proaspătă;

lime (suc și felii pentru servire);

apă;

zahăr sau miere, după gust.

Mod de preparare

Chef Ștefan Popescu recomandă următorii pași:

1. Clătește ușor florile de soc și taie căpșunile felii. Zdrobește ușor frunzele de mentă pentru a-și elibera aroma.

2. Într-un recipient mare pune apa, florile de soc, căpșunile, menta, feliile de lime și îndulcitorul ales. Adaugă și sucul de lime, după gust.

3. Lasă amestecul la temperatura camerei câteva ore sau peste noapte, pentru ca aromele să se combine. Dacă îți dorești o socată ușor carbogazoasă, poți adăuga o cantitate mică de drojdie de panificație și să o lași la fermentat între 24 și 48 de ore, având grijă la presiunea din recipient.

4. Strecoară lichidul, îndepărtează florile și fructele, apoi pune băutura la frigider.

5. Servește socata cu gheață, felii de lime și frunze proaspete de mentă.

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