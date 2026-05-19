Prețuri mai mici la benzină și motorină dintr-o greșeală umană

Greșeala a fost confirmată de Shell Deutschland, care a explicat că prețurile au fost introduse manual în timpul unei actualizări făcute în jurul prânzului, și a fost o eroare umană la stabilirea tarifelor pentru stațiile de pe autostradă.

Heute für 1,89 Euro Diesel getankt. Der tiefste Preis seit Monaten. Trotz weiterhin hoher Ölpreise. Wirkt der Tankrabatt etwa doch? 🤔 pic.twitter.com/c8vTGc2rFL — sparbuchfeinde (@sparbuchfeinde) May 18, 2026

„S-a produs o eroare de introducere manuală a prețurilor pentru benzinăriile de pe autostradă ieri, la ora 12”, a transmis reprezentanta companiei.

În mod normal, o astfel de greșeală ar fi fost corectată rapid. În Germania însă, acest lucru nu a mai fost posibil din cauza noilor reguli privind prețurile carburanților, intrate în vigoare de la 1 aprilie 2026.

Prețurile la carburanți pot fi majorate doar o dată pe zi

Germania aplică așa-numitul model austriac pentru carburanți. Potrivit acestor reguli, benzinăriile pot majora prețurile o singură dată pe zi, exact la ora 12.00. După această oră, prețurile mai pot doar să scadă până a doua zi.

Din acest motiv, Shell nu a putut ridica imediat prețul motorinei, chiar dacă tariful afișat era greșit. Compania a rămas blocată cu prețul prea mic până la următoarea fereastră legală de modificare, adică până la ora 12.00 a zilei următoare.

Pentru șoferi, greșeala a fost o veste bună. Cei care au ajuns la stațiile afectate au putut alimenta mai ieftin, mai ales că benzina și motorina vândute pe autostrăzile din Germania sunt, de obicei, mai scumpe decât în orașe sau în sate.

Potrivit datelor din aplicația ADAC, citate de Racing.nl, prețurile reduse au apărut la mai multe stații Shell din Renania de Nord-Westfalia, Saxonia Inferioară și Saxonia. Diferența a fost cu atât mai vizibilă cu cât stațiile de pe autostradă au, în general, prețuri mai mari. În multe cazuri, diferența față de benzinăriile din localități poate fi de 10 până la 20 de cenți pe litru.

Shell nu a anunțat câte benzinării au fost afectate și nici cât a pierdut din cauza erorii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE