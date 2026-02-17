Poliția din New Orleans a confirmat că, în jurul orei 00.45, ofițerii au fost chemați la Faubourg Marigny, o zonă situată în apropierea French Quarter, epicentrul festivităților, unde LaBeouf ar fi devenit agresiv la Royal Street Inn and Bar.

Documentele instanței indică faptul că managerul barului a încercat să-l escorteze afară, moment în care actorul ar fi încercat să-l lovească. După ce a fost scos din bar, acesta ar fi lovit un client care încerca să-l ajute pe manager, iar ulterior s-ar fi întors și ar fi lovit un alt bărbat în nas.

Potrivit poliției, LaBeouf a fost imobilizat de câțiva martori până la sosirea autorităților. Ulterior, actorul a fost transportat la spital, iar după externare a fost arestat și acuzat de două capete de acuzare pentru agresiune simplă.

Prima sa apariție în fața instanței este programată pentru marți după-amiază, în timpul apogeului festivităților de carnaval din New Orleans.

Un videoclip publicat de TMZ, care susține că ar fi fost înregistrat marți dimineața devreme, îl arată pe LaBeouf fără tricou, în timp ce poartă o conversație tensionată cu o altă persoană. În continuare, videoclipul îl surprinde pe actor fiind asistat de paramedici.

🚨 EXCLUSIVE: Shia LaBeouf got into a fight overnight during Mardi Gras in NOLA. Paramedics were brought to the scene to treat him and the actor was later arrested.



Details: https://t.co/1JNWoconvN pic.twitter.com/P596Xtfmr5 — TMZ (@TMZ) February 17, 2026

În ultimele câteva zile, au apărut mai multe relatări despre comportamentul turbulent al lui LaBeouf în diverse locații din New Orleans. Robert Skuse, bodyguard la barul local Ms Maes, a declarat pentru The Hollywood Reporter că actorul a venit la bar într-o stare „oarecum beligerantă”.

„În mijlocul haosului, a făcut faza cu «Știi cine sunt?»”, a spus Skuse. LaBeouf ar fi fost rugat să părăsească incinta după ce a încercat să intre în spatele barului pentru a servi băuturi clienților.

Actorul a vorbit în trecut despre lupta sa cu dependența, mulțumindu-le altor actori, precum Mel Gibson, Sean Penn și Josh Brolin, pentru sprijinul oferit. În urma unei arestări din 2017, în Savannah, Georgia, LaBeouf a urmat un program de reabilitare impus de instanță, experiență care a inspirat filmul său semi-autobiografic „Honey Boy”.

În 2020, cântăreața britanică FKA twigs (Tahliah Barnett) l-a dat în judecată pe LaBeouf pentru agresiune sexuală, abuz și provocare de suferințe emoționale, acuzându-l de un comportament abuziv „necruțător”. De asemenea, și cântăreața Sia l-a acuzat pe Shia LaBeouf de comportament abuziv în timp ce era într-o relația amoroasă cu ea.

În proces și într-un interviu acordat The New York Times, Tahliah Barnett a susținut că actorul ar fi expus-o intenționat la o infecție cu transmitere sexuală, ar fi încercat să o sugrume și ar fi izbit-o de o mașină. LaBeouf a negat toate acuzațiile, iar cei doi au ajuns la o înțelegere în iulie 2025, potrivit The Guardian.

Reprezentanții actorului nu au răspuns solicitărilor The Guardian pentru comentarii.

