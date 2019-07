De Dana Aramă,

Soția înșelată, din orașul argentinian Rosario, și-a urmărit partenerul de viață, pe care l-a văzut în compania unei alte femei, în fața unui bar, în ipostaze tandre.

Incidentul a avut loc în data de 14 iulie. Fără să stea pe gânduri, soția înșelată și-a pus în aplicare planul de răzbunare.

Cum mașina partenerului ei de viață se afla parcată în fața barului, femeia a intrat cu mașina ei în cea a partenerului infidel, lovind-o în viteză de șase ori, distrugând-o.

Scenele au fost filmate de u martor aflat la fața locului.

„Eram într-un magazin din apropiere când am auzit o bubuitură puternică, ca o explozie. Când am ieșit să văd ce se întâmplă am văzut o mașină albă care lovea încontinuu o altă mașină, de culoare neagră”, a povestit Erika, o tânără care a fost martora incredibilelor scene, potrivit sdpnoticias.

Soțul infidel a încercat să se pună în fața mașinii lui, pentru a o determina pe soția lui să se oprească, însă fără succes.

După ce i-a distrus mașina partenerului infidel, femeia a plecat de la fața locului.

