Într-un verdict emis de un tribunal civil din Pisa, reclamanta a fost obligată să plătească 3.000 de euro cheltuieli de judecată.

Incidentul a avut loc în 2021, când femeia a cumpărat un pachet de ciuperci uscate (hribi) dintr-un supermarket. Acestea au fost folosite pentru prepararea unui risotto, însă, în timpul cinei, aceasta a simțit sub dinți un obiect dur, de fapt câteva pietricele.

Rezultatul a fost că și-a rupt dinții și a avut nevoie de tratament stomatologic. Femeia a cerut în instanță despăgubiri de 8.000 de euro, considerând că supermarketul și producătorul ciupercilor sunt responsabili pentru prejudiciu.

Totuși, cazul s-a complicat pe parcursul procesului, iar tribunalul a decis să respingă cererea sa. Judecătorul a concluzionat că nu există dovezi clare care să ateste că pietricele proveneau din pachetul de ciuperci.

S-a menționat, de asemenea, că risotto-ul a fost preparat cu mai multe ingrediente, inclusiv orez, iar procesul de gătire ar fi trebuit să elimine eventualele impurități.

Nu au fost furnizate suficiente dovezi pentru a exclude faptul că respectivele „corpuri străine” care au cauzat ruperea dinților erau, de fapt, conținute în pachetul de ciuperci.

Apărarea supermarketului a argumentat că nu se poate stabili cu certitudine sursa pietricelelor, iar instanța le-a dat dreptate avocaților pârâtei. Ciupercile erau hribi uscați, iar prepararea lor necesita mai mulți pași, „inclusiv clătirea, manipularea și gătirea cu alte ingrediente. Acești pași trebuiau să elimine orice reziduu și să prevină orice legătură directă între ciuperci și prezența pietricelelor în preparat”.

În urma deciziei, femeia nu doar că nu a obținut despăgubirile solicitate, dar a fost obligată să suporte și cheltuielile de judecată în valoare de 3.000 de euro.

