Kim Jong-un, 41 de ani, a folosit o toaletă specială în timpul călătoriei în China pentru a ascunde indicii despre starea sa de sănătate, a dezvăluit Nikkei Asia, citat de portalul croat 24Sata. Trenul blindat al liderului suprem nord-coreean este echipat cu facilități menite să prevină scurgerea de date biometrice.

Îndepărtarea strictă a oricăror urme biologice

Agențiile de informații sud-coreene și japoneze au raportat că această măsură de precauție a fost luată pentru a împiedica agențiile de informații străine să obțină mostre ADN ale liderului nord-coreean.

Trenul blindat a fost folosit pentru a-l transporta pe Kim la parada militară din China, în contextul comemorării victoriei asupra Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Autoritățile nord-coreene au luat măsuri extreme pentru a proteja „informațiile private” ale liderului lor. Toaleta specială portabilă este doar una dintre aceste măsuri standard de securitate care includ îndepărtarea strictă a oricăror obiecte sau urme biologice care ar putea fi lăsate în timpul vizitelor oficiale.

Regimul de la Phenian este extrem de secretos în ceea ce privește starea de sănătate a lui Kim Jong-un. Orice informație despre condiția sa fizică este considerată un secret de stat.

„Starea fizică a liderului suprem are o mare influență asupra regimului”

„Starea fizică a liderului suprem are o mare influență asupra regimului nord-coreean. De aceea se depun eforturi speciale pentru a elimina tot ce are legătură cu acesta, inclusiv părul și fecalele”, a declarat un oficial al serviciilor secrete al rivalului din sud.

La un summit cu președintele rus Vladimir Putin, consilierii lui Kim au curățat camera în care se afla acesta după întâlnire. Personalul a luat paharul din care Kim a băut și a șters scaunul și piesele de mobilier pe care le atinsese.

Vladimir Putin a cultivat de-a lungul anilor imaginea unui lider viril și macho. Pentru a-și proteja potențialele slăbiciuni, și el ia măsuri extreme de precauție în privința probelor biologice.

Și Putin face la fel

Când călătorește în străinătate, garda sa de elită are sarcina neplăcută de a colecta excrementele sale într-o geantă specială care este adusă înapoi în Rusia. De asemenea, se pare că Putin călătorește cu o toaletă portabilă.

Fosta reporteră BBC Farida Rustamova a confirmat, pe X: „Sursa mea, o veche cunoștință d-ale lui Putin, mi-a spus că practica de a-și lua toaleta în călătoriile în străinătate există de ani întregi, liderul rus făcând acest lucru încă de la începutul mandatului său”.

O altă anchetă, publicată de centrul rusesc independent Dossier, a dezvăluit că Vladimir Putin are gărzi de corp care nu numai că asigură protecție nonstop, ci și pregătesc călătoriile președintelui, degustă mâncarea și, uneori, chiar fac curat.





