Călătorie de 20 de ore, cu un tren blindat

Potrivit agenției de presă sud-coreene Yonhap, trenul special al lui Kim este descris drept o adevărată „fortăreață pe șine”. Garnitura este blindată și se deplasează cu o viteză maximă de doar 60 km/h, ceea ce înseamnă că drumul dintre Phenian și Beijing durează aproape 20 de ore.

A former North Korean official explains why Kim Jong Un is traveling to Russia by train https://t.co/cRtTnJiIhS pic.twitter.com/05L9x2v7xt — Reuters (@Reuters) September 12, 2023

Trenul nu este însă ales întâmplător. Spre deosebire de flota de avioane învechite a Coreei de Nord, compusă în mare parte din aparate sovietice vechi, vagoanele blindate îi oferă liderului nord-coreean un mediu mai sigur și mai confortabil, în care poate călători împreună cu garda sa personală și consilierii apropiați.

„Birou” mobil și confort sporit

Potrivit imaginilor publicate de ziarul nord-coreean Rodong Sinmun, trenul lui Kim Jong-un este dotat cu dormitoare, săli de ședințe cu fotolii tapițate cu piele roșie și corpuri de iluminat montate pe pereți. Într-una dintre fotografii, liderul de la Phenian apare fumând alături de oficiali, lângă un vagon verde, împodobit cu creste aurii.

Recomandări Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Pe biroul său se pot vedea un laptop negru cu sigla statului nord-coreean și mai multe telefoane fixe. În 2019, Kim a folosit același tren pentru a parcurge 4.500 de kilometri prin China, în drumul său către Hanoi, unde s-a întâlnit cu fostul președinte american Donald Trump.

Deși liderul nord-coreean nu împărtășește fobia de zbor a tatălui său, Kim Jong-il, preferă în continuare trenul blindat pentru călătoriile lungi.

Reuniune de lideri la Beijing

Kim Jong-un este unul dintre cei 26 de lideri mondiali care participă la parada militară organizată la Beijing de președintele Xi Jinping, eveniment ce marchează sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Asia. La ceremonie va fi prezent și președintele rus Vladimir Putin.

Aceasta va fi prima dată când Kim participă la un eveniment multilateral de o asemenea amploare în cei 14 ani de când se află la putere. Momentul este cu atât mai semnificativ cu cât, deși relațiile cu China s-au răcit în ultimii ani, Phenianul caută acum să repare legăturile cu principalul său partener economic și furnizor de ajutor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE