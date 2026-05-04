Un incident neobișnuit a fost semnalat în transportul public din Kiev, unde un sicriu a fost transportat în interiorul unui tramvai.

Fotografiile cu sicriul, înconjurat de pasageri, au fost distribuite pe rețelele de socializare, stârnind o serie de comentarii și întrebări.

Poliția din districtul Obolon a declarat că nu a primit nicio sesizare sau plângere legată de acest incident. Mai mult, autoritățile au subliniat că transportul sicrielor în mijloacele de transport public nu este interzis prin lege.

„În regulamente nu există nicio interdicție privind transportul sicrielor”, au explicat reprezentanții transportului public din Kiev.

Departamentul de infrastructură al transporturilor din administrația orașului Kiev a clarificat că transportul bagajelor în mijloacele de transport public trebuie să respecte regulile generale. Mai exact, bagajele trebuie să se încadreze în dimensiunile permise și să nu deranjeze confortul altor pasageri.

Nu se știe cine a fost responsabil pentru transportul sicriului. Este posibil ca sicriul să fi fost transportat ca bagaj obișnuit, după achitarea biletului corespunzător, cu acordul vatmanului.

