Sigla Roche, multinațională farmaceutică elvețiană, apare în succesele programului de guvernare PSD pe Sănătate! Roche spune că „imaginea a fost folosită fără permisiunea noastră”, iar PSD invocă o „breșă de securitate”!

Administrat de PSD, site-ul guvernarepsd.ro conține programul de guvernare și diverse actualizări, în special despre măsurile reușite.

Libertatea a observat că sigla firmei Roche, uriaș producător de medicamente, apare la un articol despre lucrurile bune făcute de partid în sănătate și spitale.

Asta se întâmplă în același timp cu indicația făcută de Ministerul Sănătății tuturor oncologilor să folosească Herceptin, un medicament al Roche, mai scump decât cele biosimilare, conform unui protocol publicat ieri de ziar !

Întrebată de Libertatea de ce, împotriva propriilor reguli de conduită, sigla sa apare pe site-ul unui partid politic, corporația Roche spune că ”am primit cu surprindere link-ul pe care ni l-ați trimis” și că a cerut imediat celor de la PSD să o elimine.

Lucru care s-a întâmplat imediat.

Investigație de Alexandra Nistoroiu și Cătălin Tolontan

Roche este unul dintre giganții producători de medicamente la nivel mondial, cu o cifră de afaceri de 30 de miliarde de euro pe an.

Și în România, Roche luptă pentru poziția de cel mai mare vânzător de medicamente atât pentru stat și spitale, cât și în farmaciile private. Ca și la alte multinaționale pharma, forța lSigla Roche, multinațională farmaceutică elvețiană, apare în succesele programului de guvernare PSD pe Sănătate! Roche spune că „imaginea a fost folosită fără permisiunea noastră”, iar PSD invocă o „breșă de securitate”!or vine din:

Medicamentele inovative, în cercetarea cărora investesc sume enorme de bani și care vindecă sau ameliorează boli altădată incurabile. Capacitatea de lobby, pentru ca să-și vândă respectivele produse, atât la nivelul corpului medical, cât și la nivelul guvernelor.

Un medicament Roche, preferat de Ministerul Sănătății

Ieri, Libertatea a arătat că Roche a primit o mână de ajutor exclusiv din partea Ministerului Sănătății.

Într-un protocol elaborat de comisia de oncologie a ministerului condus de Sorina Pintea, obligatoriu pentru medicii care tratează cancerul mamar avansat, apare nominalizat medicamentul Herceptin, produs de Roche.

De mai multă vreme, ceilalți producători de medicamente au semnalat situația nefirească.

În România, ca în majoritatea țărilor UE, e interzis să recomanzi un anume medicament, cu denumirea lui comercială, atât pe rețeta eliberată de medic, și cu atât mai puțin ca Minister al Sănătății.

13 milioane de euro, cheltuială în plus la buget

Producătorii de medicamente generice susțin că, doar în acest caz, prejudiciul la buget este de cel puțin 13 milioane de euro, diferența între prețul de referință pentru Herceptin, plătit compensat de stat, și prețul produselor echivalente, apărute între timp.

Anual, România are un deficit bugetar de 500 de milioane de lei, peste 100 de milioane de euro, în achiziția de medicamente

Legislația de prețuri impune ca medicamentele biosimilare să fie cu cel puțin 20% mai ieftine decât cele inovatoare.

Mai multe state europene, Germania și Norvegia, le folosesc pentru a reduce din povara pe care tratamentele oncologice, altfel foarte costisitoare, o pun asupra bugetelor de sănătate.

În vestul Europei, consumul de biosimilare mai ieftine a ajuns la 60% din piață, în timp ce în România el e de circa 6%, conform statisticilor Asociației producătorilor de medicamente generice.

Ce spune dr. Bădulescu, șeful comisiei care a recomandat medicamentul Roche

Întrebat de Libertatea de ce comisia condusă de el a recomandat cu nume comercial un medicament Roche, dr. Florinel Bădulescu a numit inițial discuția drept ”un bâlci inutil”.

La insistența ziarului, Bădulescu a recunoscut că ”chiar acum câteva zile am făcut o adresă către Agenţia Naţională a Medicamentului. Ei vor da verdictul final. Dacă ANMDM îmi va zice că e tot aia, atunci dispare acea notă (n.r. – protocolul unde apare medicamentul Roche). Eu am reţineri, chiar şi după 41 de ani de oncologie, dacă să fac asocieri cu biosimilare”.

Sigla Roche pe site-ul PSD chiar la secțiunea despre medicamente!

Legăturile dintre PSD și Roche sunt, însă, mai multe decât cele legate de un medicament.

Libertatea a observat că partidul de guvernământ folosește pe site-ul programului său de guvernare, guvernarepsd.ro, sigla companiei cu sediul la Basel.

De aproape două luni, PSD enumeră pe site-ul www.guvernarepsd.ro realizările din programul de guvernare. La sănătate, partidul bifează, printre altele, ”elaborarea și actualizarea periodică a Catalogului Național al Medicamentelor” și ilustrează articolul folosind o machetă publicitară a companiei Roche.

Reclama ROCHE, folosită de compania farma încă din 2016, apare pixelată pe site-ul PSD, dar se vede limpede logo-ul multinaționalei.

Timp de două luni, acest logo a fost afișat pe site-ul care laudă guvernarea PSD fără ca Roche să se sesizeze.

Teoretic, Roche ar trebui să fie „independent față de orice formă de afiliere politică”

Conform propriului Cod de Conduită, Roche se angajează să ”rămână independent față orice formă de afiliere politică” (Punctul 4 b. din Codul de bune practici în lucrul cu oficialii guvernamentali).

Libertatea le-a cerut și companiei Roche, și PSD, partidul care are pe mână atât bugetul MS, cât și pe cel al Casei de Asigurări de Sănătate, un punct de vedere.

”Am primit cu surprindere link-ul pe care ni l-ați trimis. Imaginea de la acest link este folosită fără permisiunea Roche și vom contacta imediat administratorii site-ului guvernarepsd.ro pentru a solicita îndepărtarea acestei fotografii. Vă mulțumesc că ne-ați informat cu privire la această situație privind folosirea neautorizată a unei imagini și a mărcii Roche”, a răspuns Marta Niculaie, manager de comunicare la Roche România.

Ziarul a contactat, în același timp cu Roche, și Partidul Social Democrat. La câteva minute după solicitarea unei reacții, PSD a șters sigla Roche de pe site-ul său de guvernare.

PSD: „A fost o breșă de securitate azi dimineață, la 7”. Numai că sigla Roche e cel puțin de la începutul lunii mai!

După ce a cerut un răgaz ca să se documenteze, biroul de presă al PSD a revenit rapid. Dialogul a fost următorul.

– Bună ziua, ați aflat de ce e sigla firmei Roche pe site-ul partidului la succesele programului de guvernare?

– Da, a fost o breșă de securitate.

– Ce înseamnă, în acest caz, breșă de securitate?

– Cineva a încercat să intre pe site, să-l spargă și a apărut această machetă publicitară și sigla Roche.

– Adică a pus-o cineva fără știința partidului? De când e site-ul, vă rugăm?

– Asta s-a întâmplat azi dimineață la 7, breșa de securitate.

– Nu vă supărați, dar noi am făcut captura cu sigla Roche de pe site-ul PSD cu mai multă vreme în urmă, nu azi.

– Vă dați seama că nu suntem specialiști IT. Am șters sigla Roche.

Potrivit informațiilor furnizate de Consiliul Concurenței, instituția derulează în acest caz două investigații care privesc compania Roche, pentru posibile abuzuri de poziție dominantă pe piața medicamentelor oncologice. Investigațiile au fost deschise în 2017 și sunt în curs de finalizare.

La ultimele întrebări ale Libertatea, Roche a prezentat o scrisoare deschisă adresată producătorilor de medicamente generice, în care acuză ziarul de „puncte de vedere incorecte și părtinitoare”.

Îl publicăm integral la finalul acestui articol.

„Siguranța pacientului și beneficiile pe care tratamentele le oferă persoanelor bolnave trebuie să primeze în fața oricăror interese, indiferent de natura lor.

Cu mare surprindere am observat presiunea indirectă pe care Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România o pune asupra autorităților din sănătate, prin intermediul presei. În ultimul timp, am asistat la comunicarea publică a unor puncte de vedere ale asociației dumneavoastră și la publicarea unor articole ce expun puncte de vedere incorecte și părtinitoare cu privire la medicamentele biologice (inovative și biosimilare). Un astfel de articol a fost publicat de ziarul Libertatea, în data de 30 mai 2019.

Ca urmare, pentru a avea o imagine corectă, dorim să vă reamintim câteva aspecte, omise cu rea-credință, legate de medicamentele biologice, precum și de combinația terapeutică menționată în articol.

Companiile membre ale asociației pe care o reprezintă produc astfel de medicamente, așadar cunosc perfect care sunt condițiile în care acestea pot fi prescrise, conform legilor din România. Tocmai datorită regimului lor special și pentru că medicul este singurul în măsură să decidă schimbarea tratamentului unui pacient, medicamentele biologice se prescriu pe denumire comercială, nu pe denumire comună internațională (în conformitate cu legislația în vigoare).

Referitor la combinația terapeutică Pertuzumab + Herceptin (Trastuzumab), menționatä în articol, vă rugăm să aveți în vedere că studiile efectuate de către Roche cu privire la aceasta sunt protejate până în anul 2023, conform art. 14 (11) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 (”Regimul juridic de protecție a datelor”). Prin urmare, orice utilizare în practica medicală a unui biosimilar de Trastuzumab în combinație cu Pertuzumab reprezintă o încălcare a legislației naționale și europene, precum și a indicațiilor de prescriere. Roche privește cu maximă seriozitate orice încălcare a drepturilor sale și își rezervă dreptul de a apela la toate mijloacele legale pentru a stopa și sancționa astfel de încălcări.

În ceea ce privește prezumtiva risipă de fonduri pe care Ministerul Sănătății o face, asociația dumneavoastră nu prezintă calculele care să susțină afirmațiile respective, în contextul cadrului legislativ actual.

A pune presiune pe umerii autorităților pentru a nu respecta legislația română și europeană reprezintă o abordare ce nu face onoare asociației pe care o reprezentați. În ciuda intereselor comerciale evidente pe care membrii asociației dumneavoastră le au, legile trebuie respectate în întregime, iar viața pacienților nu trebuie pusă nici un moment în pericol prin dezinformare sau tratamente nepotrivite.

Ca întotdeauna, compania noastră este deschisă oricărui dialog, atât cu autoritățile, cât și cu toți ceilalți actori din piața farmaceutică, pentru a găsi cele mai bune și eficiente soluții de tratament pentru oamenii bolnavi, și așa greu încercați de soartă”.

