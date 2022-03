În această seară, între orele 20.30 și 23.00, pe fațada Teatrului Naţional au putut fi văzute lucrările unor artiști vizuali, precum și mai multe desene realizate de copii din Ungaria şi Italia.

”Proiectăm pe fațada Teatrului «Ion Luca Caragiale» lucrările a peste 35 de artiști vizuali din întreaga lume, care subliniază, prin forța lor creatoare, eforturile comune de a menține speranța printr-un mesaj de iubire, solidaritate și susținere. România, S.U.A., Mexic, Costa Rica, Marea Britanie, Belgia, Franța, Germania, Portugalia, Republica Cehă, Polonia, Norvegia, Italia, Ungaria, Australia, Japonia, Canada și Thailanda sunt doar câteva dintre țările în care va fi proiectată campania ENLIGHTENMENT în acest weekend”, se menționează într-un comunicat al Creart, Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Muncipiului București.

Pe un fundal reprezentat de tricolorul României au fost proiectate mesaje precum ”Stop war, make art” (Opriță războiul, faceți artă) sau ”There is no way to peace, peace is the way” (Nu există nicio cale către pace, pacea este calea).

Evenimentul are loc la o zi după ce actorii Mihai Călin și Richard Bovnoczki au acuzat că la sfârșitul spectacolului „No Mans Land”, de vineri, 18 martie, ar fi vrut să transmită un mesaj, ținând în mâini steagurile României și Ucrainei, către colegii actori prinși în război, însă li s-a interzis acest gest de către conducerea TNB, reprezentată de directorul general interimar Mircea Rusu.

Recomandări Rusia anunță că a folosit, în premieră, rachete hipersonice Kinjal în Ucraina. Ce înseamnă asta

„Mi-e greață de «dictatura» instituită la TNB. Naționalism deșănțat și totală lipsă de înțelegere a menirii Teatrului”, a scris Mihai Călin pe Facebook. Într-un mesaj smilar, actorul Richard Bovnoczki s-a declarat întristat de întreaga situație.

Anterior, au existat polemici în cadrul TNB, după ce Mihai Călin a propus și ca pe clădire să fie proiectat steagul Ucrainei, lucru refuzat de directorul interimar.

„Pe TNB nu se poate pune (steagul Ucrainei) pentru că la 1918, pe 1 decembrie, oamenii de atunci au jurat că deasupra capului lor va flutura doar tricolorul României”, a explicat Mircea Rusu refuzul, într-o declarație pentru B1 TV, precizând că instituția poate oferi orice alt fel de ajutor pentru refugiații ucraineni.

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina

Foto: facebook.com/creartpmb

Citeşte şi:

Întoarcerea. Cine sunt cei care iau bacul înapoi spre Ucraina. Un soldat care vrea să se înroleze, un pastor care revine la comunitatea lui, oameni care se întorc la rudele lor bolnave

Femeia care n-a crezut că e război până când n-a fost bombardată

Vladimir Putin, pe scenă la un concert grandios în Moscova, care sărbătorește 8 ani de la anexarea Crimeei: „De mult n-am fost așa uniți”

Copii ucraineni refugiați în Europa povestesc ce au trăit în război. „Când vine bomba, e bine să ai o haină mai groasă, ca să nu treacă cioburile prin ea”

GSP.RO Greșeala prin care rușii susțin că cel mai bun lunetist din lume și-ar fi dat de gol poziția și ar fi fost ucis

Playtech.ro Răsturnare de situație cu pandemia covid-19. OMS a făcut un anunț neașteptat

Observatornews.ro Norul toxic din Ucraina ameninţă şi România. Recomandarea medicilor pentru zilele următoare

HOROSCOP Horoscop 20 martie 2022. Leii primesc un impuls puternic pentru a privi mai mult spre viitor, cu mult curaj și determinare

Știrileprotv.ro Zelenski, mesaj ferm pentru Elveția: „Băncile voastre sunt locul unde stau banii oamenilor care au pornit acest război”

Telekomsport Apariţie scandaloasă la mitingul lui Vladimir Putin de pe stadionul Luzhniki. FOTO | Cine este tânăra din imagine

PUBLICITATE Cum a reușit Nicu Mihai să devină un vlogger de succes