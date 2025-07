„Eu cred că am să reușesc”

Dascălul, acum în vârstă de 75 de ani, își amintește de eleva Simina Tănăsescu de parcă ieri ar fi ieșit de la clasă. „Ar fi putut să facă orice facultate ar fi dorit. Ar fi reușit oriunde. Dar ea a ales Dreptul”. Simina, ne-a mai spus profesorul Ciuchină, avea un unchi avocat pe care îl îndrăgea și-l respecta foarte mult. „Cred că el a fost modelul său, el i-a influențat deciziile și cariera”.

Însă la Drept erau foarte mulți candidați pe loc, iar dirigintele a tot încercat s-o convingă să renunțe și să încerce în altă parte. „Îmi era frică. Aveam emoții pentru ea. Așa că am încercat s-o îndrum spre Filologie sau spre un domeniu tehnic. Ea oricum era foarte bună la matematică și fizică. Dar îi plăceau foarte mult și istoria, și engleza. A fost olimpică pe țară la engleză”.

Dirigintele se gândea pe atunci că poate i-ar fi mai ușor dacă s-ar reorienta, căci admiterea la Drept era un examen foarte dur. „Îi spuneam: «Simina, mai gândește-te. La Drept, la București, dar și la Iași, este concurență foarte mare. Sunt și câte 10 pe loc. Ultima medie poate ajunge la peste 9,70. Admiterea la Drept este o loterie!». Îmi spunea: «Eu cred că am să reușesc!». Și a reușit. A dat la Drept și a luat din prima”.

Eleva Simina Tănăsescu, așa cum și-o amintește acum fostul ei diriginte, a fost un copil determinat, care a știut ce vrea de la viață și nu s-a lăsat până nu a obținut. Era încăpățânată, dar în sensul bun al cuvântului, căci și-a urmat visul din copilărie și, cel mai important, a crezut în el.

Povestea gândăcelului de pe discul de vinil

Profesorul Vasile Ciuchină ne-a mărturisit că eleva Simina Tănăsescu a fost un copil conștiincios, silitor, cu o capacitate mare de efort și multă răbdare. „Un bibelou de copil, aș spune. Foarte bună la fizică. Dar să nu uităm că mama ei a fost profesoară de fizică, deci, cum se spune, așchia nu sare departe de trunchi”.

Vasile Ciuchină ne-a mărturisit că era un profesor destul de sever. „Încercam să mențin standardele Colegiului, cel mai bun liceu din Galați, cum este și acum. Nu credeam însă că Simina era intimidată la orele mele. Am aflat asta după ani și ani chiar de la ea. La o reuniune organizată de liceu, la care a participat ca invitată, mi-a spus că avea emoții la ora de fizică, mai ales când le dădeam lucrare de control”.

Vasile Ciuchină le-a predat elevilor săi fizica folosind metode practice și exemple concrete, din viața de zi cu zi. „Așa a apărut problema gândăcelului care mergea pe un disc de vinil. O foloseam eu, la clasă, ca exemplu pentru a le cere apoi copiilor să descrie traiectoria din mișcarea relativă. Și este o problemă pe care Simina și-o amintește și-n ziua de azi. Iar când mi-a spus asta, am fost tare măgulit”.

„Simina, printre cei mai buni elevi din clasă. Sunt foarte mândru de tot ce a realizat în viață”

Eleva Simina Tănăsescu era un copil foarte echilibrat. „Îi plăcea cartea, îi plăcea să învețe. Un copil curios și dornic să știe, să afle, să înțeleagă. A fost printre cei mai buni elevi din clasă”, își mai amintește profesorul. „Când am aflat că a fost numită președintele CCR, mi-am spus că Dumnezeu încă mai lucrează pentru noi, căci iată ce lucru bun s-a întâmplat”.

Profesorul Ciuchină, după ce a ieșit la pensie, s-a retras în satul natal din județul Neamț. Anii au trecut, însă timpul scurs nu-i va putea șterge niciodată din memorie amintirea elevilor săi. Generații întregi de copii i-au trecut prin mână. „Dacă ar fi să-i transmit Siminei un mesaj, acesta ar fi că sunt tare mândru de toate realizările ei de până acum. Este un om complet și deosebit. Un profesionist. Și a fost aleasă președinte CCR pentru aceste calități. Nu a ajuns unde este prin pile sau nepotisme, ci datorită calităților sale”.

Dascălul ne-a spus că este tare mândru, căci și el a contribuit la formarea omului Simina Tănăsescu.

Născută în 1968, judecătoarea Simina Tănăsescu este absolventă a Facultății de Drept, Universitatea din Bucureşti, promoția 1991. Șase ani mai târziu, în 1997, ea a obţinut titlul de doctor cu menţiunea «foarte bine cu felicitările juriului» la Facultatea de drept şi ştiinţe politice, Universitatea „Aix-Marseille III”, Franţa.

Simina Tănăsescu este profesor de drept constituţional şi drept european în cadrul Universităţii din Bucureşti şi a fost profesor invitat la universităţi din Europa şi America Latină. A participat în calitate de director, cercetător sau raportor naţional în numeroase proiecte cu finanţare naţională sau internaţională. Simina Tănăsescu a fost consilier prezidențial în mandatul lui Klaus Iohannis, care a numit-o în 2019 judecător la Curtea Constituțională.