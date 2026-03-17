Repornirea producției, o necesitate presantă

În urma discuțiilor din 13 martie 2026, acestea s-au declarat deschise la susținerea inițiativei, dar au exprimat rezerve și îngrijorări legate de planurile manageriale.

În documentul transmis conducerii, liderii sindicali au subliniat că reluarea activității este vitală pentru salvarea combinatului.

„Atunci când perspectivele de funcționare ale companiei sunt incerte, reluarea producției poate constitui singura soluție viabilă pentru generarea fluxurilor financiare necesare redresării. În lipsa acesteia, riscul de încetare a activității sau de intrare în faliment devine semnificativ”, avertizează aceștia.

Totuși, sindicatele atrag atenția asupra climatului tensionat în rândul angajaților, cauzat în principal de restanțele salariale.

„Susținerea unui astfel de demers devine mult mai complexă în contextul existenței unor restanțe salariale, aspect care generează, în mod legitim, nemulțumire, neîncredere și chiar frustrare în rândul personalului”, se arată în document.

Contractul de „tolling” – soluție cu semne de întrebare

Planul actual prevede reluarea activității pe baza unui contract de tip «tolling», prin care combinatul ar urma să proceseze materie primă pentru terți. Cu toate acestea, sindicatele își exprimă rezervele față de această soluție.

„Nu în ultimul rând, exprimăm și un anumit nivel de îngrijorare rezultat ca urmare a faptului că eventualul contract de tolling (ale cărui prevederi și clauze punctuale noi nu le cunoaștem în detaliu) nu asigură resursele financiare necesare pentru remedierea potențialelor avarii survenite la echipamentele de producție, dar nici o marjă optimă de profit care să garanteze plata drepturilor salariale și a beneficiilor stipulate în Contractul Colectiv de Muncă, în vigoare”, se mai arată în document.

În plus, sindicaliștii se tem că starea tehnică a echipamentelor, care au stat nefolosite perioade îndelungate, ar putea genera riscuri majore dacă nu se efectuează verificări riguroase.

„Echipamentele de producție pot prezenta un grad ridicat de uzură sau pot necesita recertificări și reautorizări tehnice. Funcționarea instalațiilor fără verificările adecvate poate pune în pericol personalul și poate genera incidente sau accidente de muncă”, avertizează aceștia, potrivit sursei citate.

Salariile restante, un obstacol major

Pe lângă incertitudinile legate de contractul de „tolling” și starea echipamentelor, cea mai presantă problemă rămâne cea a restanțelor salariale. Acestea au adâncit nemulțumirea și lipsa de încredere a angajaților în actuala conducere a combinatului.

Sindicaliștii avertizează că neplata salariilor poate duce la „demotivare accentuată, scăderea disciplinei organizaționale sau chiar refuzul de a participa la reluarea activității”.

Pentru a contracara aceste riscuri, sindicatele propun soluții concrete, precum „plata eșalonată a restanțelor salariale, stabilirea unor termene realiste și mecanisme clare de monitorizare”.

Apel pentru implicarea autorităților și investitorilor

Conform documentului, soluționarea crizei actuale depinde de o colaborare strânsă între toți actorii implicați – conducerea companiei, autoritățile locale și centrale, dar și potențiali investitori.

„Se impune urgentarea elaborării cadrului legal pentru accesarea fondului de garantare a creanțelor salariale, dar și valorificarea în regim de urgență a activelor funcționale, astfel încât un nou investitor să poată interveni până nu este prea târziu”, subliniază liderii sindicali.

Reconstruirea încrederii, esențială pentru viitorul Liberty Galați

Un aspect crucial al redresării combinatului rămâne reconstruirea încrederii între conducere și angajați. „Reconstruirea încrederii devine un obiectiv esențial. Comunicarea constantă, transparența și implicarea personalului în procesul decizional pot contribui la stabilitate”, afirmă sindicatele.

În acest context, liderii sindicali consideră că dialogul social, transparența și angajamentele reciproce între părți sunt esențiale pentru a depăși actuala criză și a stabiliza compania. Totodată, aceștia au reiterat că vor sprijini orice inițiativă care urmărește salvarea combinatului și protejarea drepturilor angajaților.

Un aspect notabil este absența Sindicatului Siderurgistul AMG, care deține reprezentativitatea oficială în combinat, din rândul semnatarilor documentului. Această situație ridică întrebări despre unitatea sindicală în fața crizei actuale.