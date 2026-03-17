Repornirea producției, o necesitate presantă

În urma discuțiilor din 13 martie 2026, acestea s-au declarat deschise la susținerea inițiativei, dar au exprimat rezerve și îngrijorări legate de planurile manageriale.

În documentul transmis conducerii, liderii sindicali au subliniat că reluarea activității este vitală pentru salvarea combinatului.

„Atunci când perspectivele de funcționare ale companiei sunt incerte, reluarea producției poate constitui singura soluție viabilă pentru generarea fluxurilor financiare necesare redresării. În lipsa acesteia, riscul de încetare a activității sau de intrare în faliment devine semnificativ”, avertizează aceștia.

Totuși, sindicatele atrag atenția asupra climatului tensionat în rândul angajaților, cauzat în principal de restanțele salariale.

„Susținerea unui astfel de demers devine mult mai complexă în contextul existenței unor restanțe salariale, aspect care generează, în mod legitim, nemulțumire, neîncredere și chiar frustrare în rândul personalului”, se arată în document.

Contractul de „tolling” – soluție cu semne de întrebare

Planul actual prevede reluarea activității pe baza unui contract de tip «tolling», prin care combinatul ar urma să proceseze materie primă pentru terți. Cu toate acestea, sindicatele își exprimă rezervele față de această soluție.

„Nu în ultimul rând, exprimăm și un anumit nivel de îngrijorare rezultat ca urmare a faptului că eventualul contract de tolling (ale cărui prevederi și clauze punctuale noi nu le cunoaștem în detaliu) nu asigură resursele financiare necesare pentru remedierea potențialelor avarii survenite la echipamentele de producție, dar nici o marjă optimă de profit care să garanteze plata drepturilor salariale și a beneficiilor stipulate în Contractul Colectiv de Muncă, în vigoare”, se mai arată în document.

În plus, sindicaliștii se tem că starea tehnică a echipamentelor, care au stat nefolosite perioade îndelungate, ar putea genera riscuri majore dacă nu se efectuează verificări riguroase.

„Echipamentele de producție pot prezenta un grad ridicat de uzură sau pot necesita recertificări și reautorizări tehnice. Funcționarea instalațiilor fără verificările adecvate poate pune în pericol personalul și poate genera incidente sau accidente de muncă”, avertizează aceștia, potrivit sursei citate.

Salariile restante, un obstacol major

Pe lângă incertitudinile legate de contractul de „tolling” și starea echipamentelor, cea mai presantă problemă rămâne cea a restanțelor salariale. Acestea au adâncit nemulțumirea și lipsa de încredere a angajaților în actuala conducere a combinatului.

Sindicaliștii avertizează că neplata salariilor poate duce la „demotivare accentuată, scăderea disciplinei organizaționale sau chiar refuzul de a participa la reluarea activității”.

Pentru a contracara aceste riscuri, sindicatele propun soluții concrete, precum „plata eșalonată a restanțelor salariale, stabilirea unor termene realiste și mecanisme clare de monitorizare”.

Apel pentru implicarea autorităților și investitorilor

Conform documentului, soluționarea crizei actuale depinde de o colaborare strânsă între toți actorii implicați – conducerea companiei, autoritățile locale și centrale, dar și potențiali investitori.

„Se impune urgentarea elaborării cadrului legal pentru accesarea fondului de garantare a creanțelor salariale, dar și valorificarea în regim de urgență a activelor funcționale, astfel încât un nou investitor să poată interveni până nu este prea târziu”, subliniază liderii sindicali.

Reconstruirea încrederii, esențială pentru viitorul Liberty Galați

Un aspect crucial al redresării combinatului rămâne reconstruirea încrederii între conducere și angajați. „Reconstruirea încrederii devine un obiectiv esențial. Comunicarea constantă, transparența și implicarea personalului în procesul decizional pot contribui la stabilitate”, afirmă sindicatele.

În acest context, liderii sindicali consideră că dialogul social, transparența și angajamentele reciproce între părți sunt esențiale pentru a depăși actuala criză și a stabiliza compania. Totodată, aceștia au reiterat că vor sprijini orice inițiativă care urmărește salvarea combinatului și protejarea drepturilor angajaților.

Un aspect notabil este absența Sindicatului Siderurgistul AMG, care deține reprezentativitatea oficială în combinat, din rândul semnatarilor documentului. Această situație ridică întrebări despre unitatea sindicală în fața crizei actuale.

Traian Băsescu avertizează că războaiele din Iran și Ucraina pun România în pericol, dar autoritățile neagă: „O spun deschis, ni se pot întâmpla multe”
După luni de tăcere, declarația lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „Este adevărat. Am...”
Viva.ro
După luni de tăcere, declarația lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „Este adevărat. Am...”
Ca-n filme! Cum ar fi aflat, de fapt, Rareș Cojoc de relația soției lui cu Dan Alexa. Andreea Popescu ar fi făcut o greșeală majoră
Unica.ro
Ca-n filme! Cum ar fi aflat, de fapt, Rareș Cojoc de relația soției lui cu Dan Alexa. Andreea Popescu ar fi făcut o greșeală majoră
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
„Mi-am zis: «dacă te alege un fotbalist, înseamnă că ai ceva special»”. Influencerița devoratoare de jucători face dezvăluiri incendiare
GSP.RO
„Mi-am zis: «dacă te alege un fotbalist, înseamnă că ai ceva special»”. Influencerița devoratoare de jucători face dezvăluiri incendiare
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
GSP.RO
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
Parteneri
Breaking! S-a întâmplat acum câteva minute!! Soțul vedetei noastre și copiii lor, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni! Copilașii, aruncați pe carosabil
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! S-a întâmplat acum câteva minute!! Soțul vedetei noastre și copiii lor, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni! Copilașii, aruncați pe carosabil
Ultima oră! Un nou divorț în showbizul nostru! Nu, nu și ei! După Andreea Popescu și Rareș Cojoc, o mare artistă a anunțat și ea despărțirea! Nimeni nu se aștepta tocmai la ei
Avantaje.ro
Ultima oră! Un nou divorț în showbizul nostru! Nu, nu și ei! După Andreea Popescu și Rareș Cojoc, o mare artistă a anunțat și ea despărțirea! Nimeni nu se aștepta tocmai la ei
Gina Pistol s-a „mutat” pe șantier! 🏗️ Nu o să-ți vină să crezi ce mănâncă vedeta MasterChef în pauza de masă, departe de strălucirea reflectoarelor. Vezi imaginile care i-au uimit pe fani!
Tvmania.ro
Gina Pistol s-a „mutat” pe șantier! 🏗️ Nu o să-ți vină să crezi ce mănâncă vedeta MasterChef în pauza de masă, departe de strălucirea reflectoarelor. Vezi imaginile care i-au uimit pe fani!

Nicuşor Dan se întâlneşte cu Mark Rutte la Bruxelles, după ce Iran a amenințat România. Ce îi va spune șefului NATO
Știri România 20:58
Nicuşor Dan se întâlneşte cu Mark Rutte la Bruxelles, după ce Iran a amenințat România. Ce îi va spune șefului NATO
Ce este avionul Boeing KC 135 Stratotanker și de ce au adus americanii mai multe astfel de aparate la București
Știri România 20:19
Ce este avionul Boeing KC 135 Stratotanker și de ce au adus americanii mai multe astfel de aparate la București
„E un oraș maghiar”. Mesajele electorale ale lui Viktor Orban provoacă stupoare în Ucraina. Zelenski, cu lacrimi în ochi, ilustrat mâncând borș
Adevarul.ro
„E un oraș maghiar”. Mesajele electorale ale lui Viktor Orban provoacă stupoare în Ucraina. Zelenski, cu lacrimi în ochi, ilustrat mâncând borș
LIVE BLOG Alegeri FRF 2026. Cine devine noul președinte al Federației Române de Fotbal
Fanatik.ro
LIVE BLOG Alegeri FRF 2026. Cine devine noul președinte al Federației Române de Fotbal
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Elle.ro
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

„Desafio: Aventura” 17 martie 2026. Florin Prunea, accidentare dureroasă pe teren. „Mi-am spart capul!”
Stiri Mondene 17:30
„Desafio: Aventura” 17 martie 2026. Florin Prunea, accidentare dureroasă pe teren. „Mi-am spart capul!”
Cuvintele frumoase pe care Shurubel de la „Vorbește Lumea” le folosește când discută despre fratele lui, Silviu Lăcătuș: „M-a inspirat”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:14
Cuvintele frumoase pe care Shurubel de la „Vorbește Lumea” le folosește când discută despre fratele lui, Silviu Lăcătuș: „M-a inspirat”
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
TVMania.ro
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
"Anul Nadiei Comăneci", sărbătorit la Bruxelles. Se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect
ObservatorNews.ro
"Anul Nadiei Comăneci", sărbătorit la Bruxelles. Se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Libertateapentrufemei.ro
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
GSP.ro
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
Nadia Comăneci, discurs superb în Parlamentul European. Gluma serii: „Pot să spun că am apărut înaintea AI-ului, nu-i așa?”
GSP.ro
Nadia Comăneci, discurs superb în Parlamentul European. Gluma serii: „Pot să spun că am apărut înaintea AI-ului, nu-i așa?”
România pierde cu Slovacia și este eliminată din calificările pentru Europeanul de baschet feminin
Mediafax.ro
România pierde cu Slovacia și este eliminată din calificările pentru Europeanul de baschet feminin
S-a dat lege! Miercuri e zi liberă!
StirileKanalD.ro
S-a dat lege! Miercuri e zi liberă!
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
Wowbiz.ro
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Ilan Laufer, acroșat de o șoferiță în Capitală! Fostul ministru se afla pe o trotinetă împreună cu gemenii săi
Wowbiz.ro
Ilan Laufer, acroșat de o șoferiță în Capitală! Fostul ministru se afla pe o trotinetă împreună cu gemenii săi
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Redactia.ro
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
KanalD.ro
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă

Traian Băsescu avertizează că războaiele din Iran și Ucraina pun România în pericol, dar autoritățile neagă: „O spun deschis, ni se pot întâmpla multe”
Politică 21:25
Traian Băsescu avertizează că războaiele din Iran și Ucraina pun România în pericol, dar autoritățile neagă: „O spun deschis, ni se pot întâmpla multe”
Diana Buzoianu s-a enervat după ce a fost criticată în Parlament: „Dacă țipați, nu vă crește bărbăția” | VIDEO
Politică 18:39
Diana Buzoianu s-a enervat după ce a fost criticată în Parlament: „Dacă țipați, nu vă crește bărbăția” | VIDEO
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Fiica lui Mugur Isărescu a rămas fără jobul de la compania imobiliară unde a lucrat 10 ani. I s-a micșorat drastic salariul, apoi nu a fost realeasă în conducere
Fanatik.ro
Fiica lui Mugur Isărescu a rămas fără jobul de la compania imobiliară unde a lucrat 10 ani. I s-a micșorat drastic salariul, apoi nu a fost realeasă în conducere
Un general american s-a îmbătat la Kiev și a uitat în tren hărți secrete
Spotmedia.ro
Un general american s-a îmbătat la Kiev și a uitat în tren hărți secrete