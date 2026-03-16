Bugetul pe anul 2026 alocă bani pentru Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR), o academie paralelă cu cea reală, respectiv Academia Română, și care este populată de personaje controversate.

Banii tuturor

Aceasta are un buget de 11,132 milioane de lei, din care 3,1 milioane de lei cheltuieli de personal, 356.000 de lei pentru bunuri și servicii, 1,25 milioane transferuri pentru cercetare și 6,42 milioane de lei reprezentând bani acordați membrilor acestei academii paralele.

Suma este mai mare față de cele 6,38 milioane alocate anul trecut, arată datele.

Politruci plătiți de la buget

AOSR are 143 de membri titulari, 79 de membri corespondenți și 35 de membri de onoare. În total, 257.

Dacă împărțim suma alocată la numărul de persoane rezultă 24.984 de lei de persoană, adică 2.082 de lei pe lună.

Conform site-ului propriu, între aceștia se află fostul ministru PSD al Educației Ecaterina Andronescu, sindicalistul Anton Hadăr – care este și președintele Federației Naționale Alma Mater, fostul primar al Timișoarei Nicolae Robu, fostul ministru de Externe Teodor Meleșcanu, fostul ministru al Sănătății Adrian Streinu Cercel, fostul parlamentar liberal Ben-Oni Ardelean, IPS Nifon – arhiepiscop de Târgoviște, fostul jurnalist Ion Cristoiu, IPS Varsanufie Prahoveanul – arhiepiscop-vicar al Bucureștiului sau fostul șef al Statului-Major al Armatei, generalul Constantin Degeratu.

Scandaluri pe bandă

AOSR a mai fost în centrul mai multor scandaluri în ultimii ani. Postul de televiziune Digi24 prezenta în 2024 un reportaj despre „așa-zișii academicieni” care în acel moment își adresau acuze grave unii altora în timpul alegerilor interne.

Protagoniste erau Ecaterina Andronescu și Doina Banciu, ultima fiind în final aleasă drept președinte. La acel moment, „academicienii” doreau să aibă și privilegii de demnitari, deși legea nu le dă dreptul.

Conform sursei citate, un membru AOSR primește 1.675 de lei lei net pe lună, în timp ce președintele și vicepreședinții câștigau cât un ministru și un secretar de stat, respectiv 21.840 de lei și 16.640 de lei brut.

Cercetare cot la cot cu giganții IT

AOSR are și un număr de 22 de proiecte pentru tinerii cercetători, finanțate de la stat, conform proiectului de buget. Între acestea regăsim:

  • „Conexiuni profesionale feminine în Balcani: Platformă inovatoare cu Inteligență Artificială pentru Diplomație Culturală și Leadership”
  • „Noi tehnologii informatice – de la provocări actuale către blockchain în diplomația științifică, în contextul diplomației clasice și cibernetice”
  • „Sistem IoT bazat pe blockchain pentru monitorizarea și controlul fermelor zootehnice”
  • „Platformă web pentru generarea automată de întrebări (QuizTools)”
  • „NetGuardAI: Sistem inteligent pentru detectarea și stoparea conținutului dăunător pe rețelele sociale”
  • „Modelarea avansată a eroziunii solului utilizând tehnologii geospațiale de înaltă rezoluție pentru o agricultură durabilă”.

Suma destinată proiectelor de cercetare-dezvoltare este de 1,25 milioane de lei.

Institutul Levantului

O instituție similară este și Institutul Levantului, înființat special pentru fostul președinte Emil Constantinescu în anul 2017. Finanțarea sa se face prin intermediul Senatului.

Directorul interimar al institutului este Cătălin-Ștefan Popa, iar fostul președinte Emil Constantinescu conduce Consiliul Științific, conform site-ului său.

În bugetul pe acest an, Institutul Levantului nu este trecut în mod direct, dar la capitolul dedicat instituțiilor publice finanțate parțial și aflate în subordinea Senatului este trecută suma de 5,9 milioane.

Pe lângă Institutul Levantului, din bugetul Senatului se finanțează și Institutul Revoluției din 1989.

Anual, Institutul Levantului primește circa 3 milioane de lei.

Lista lui Năsui a rămas pe hârtie

Și acesta a fost în mijlocul mai multor scandaluri publice. Un vot pentru desființarea sa a căzut în Parlament în anul 2020.

Anul trecut, institutul a apărut pe o listă realizată de fostul ministru al Economiei Claudiu Năsui. Acesta a descoperit că România are 178 de institute și agenții de cercetare despre care oficialul acuză că „al căror scop nu e cercetarea, ci salarizarea”.

Pe lângă Institutul Levantului, pe lista lui Năsui apăreau și câteva care studiau cam același lucru, precum pajiști, plante, economie etc.

Șeful de institut cu primă de două milioane de lei

Oficialul a prezentat anterior și cazurile unor șefi de institute, așa cum e cazul salariului de aproape două milioane de lei, încasat de șeful Ovidiu Badea, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”.

Propunerea sa de desființare sau comasare a institutelor a rămas la nivel teoretic, fără a se trece concret mai departe.

Fostul președinte Emil Constantinescu era revoltat anul trecut de propunerea ca institutul să fie închis, conform ObservatorNews.

O nouă tentativă

Contactat de Libertatea, Năsui a afirmat că a depus luni, 16 martie, alături de parlamentarii din USR, încă o serie de șase proiecte de desființare a „academiilor paralele” și institutelor-sinecuri. Este vorba de:

  • Academia Oamenilor de Știință (AOSR)
  • Academia de Științe Medicale (ASM)
  • Academia de Științe Tehnice (AST)
  • Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL)
  • Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO)
  • Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 (IRRD).
PetruDoru 16.03.2026, 19:14

Nu veti scoate niciodata bacsisul din sufletul romanului NATURAL TURCIZAT BALCANIC CORUPT SI.......PROST!😀

SimonyanY 16.03.2026, 19:25

Incredibil! De ce nu pun bazele unei “academii” a tuturor pensionarilor cu venituri sub 3000 lei, care sa fie finanțată din fondurile AOSR sau ale Institutului Levantului.

SimonyanY 16.03.2026, 19:29

Comunicat de presă *Stop risipei în 2026! USR depune proiecte pentru desființarea a șase instituții publice fără utilitate demonstrabilă* În contextul dezbaterilor pe bugetul de stat pentru 2026 și al încercărilor Guvernului de reducere a cheltuielilor publice, USR depune proiecte de lege pentru desființarea a șase instituții publice fără utilitate demonstrabilă, create și alimentate din banii cetățenilor doar pentru a asigura sinecuri apropiaților vechilor partide. „Am convenit la crearea acestei coaliții de guvernare, atunci când situația bugetară era disperată, că vom desființa aceste instituții. Ulterior, partenerii de guvernare s-au făcut că plouă. Am insistat în coaliție în mai multe rânduri, am oferit textele de lege pentru a fi asumate de coaliție. Nu s-a dorit. Vom depune proiectele de lege pentru ca românii să vadă cum votează fiecare partid din Parlament”, declară senatorul USR Cristian Ghinea, inițiator al pachetului de legi.

Ea este femeia din umbra lui Nicușor Dan, care-i ghidează fiecare pas. Îi spune pe unde să meargă, unde să se oprească, pe cine și cum să salute...Iar asta nu e tot! Ce s-a aflat acum despre misterioasa doamnă
Ea este femeia din umbra lui Nicușor Dan, care-i ghidează fiecare pas. Îi spune pe unde să meargă, unde să se oprească, pe cine și cum să salute...Iar asta nu e tot! Ce s-a aflat acum despre misterioasa doamnă
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. A avut doi soți celebri și un iubit la fel de cunoscut. Pe primul soț l-a acuzat public că le-a furat soțiile unor prieteni
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Transformare totală la doar 18 ani! Fiica lui Brigitte Pastramă, aproape de nerecunoscut după operațiile estetice. Imaginile momentului cu tânăra de 18 ani
Gafe vestimentare la Oscar 2026! Timothée Chalamet, aspru criticat pentru look-ul „neglijent”. Ce detaliu a șocat la Anne Hathaway? Află cine a intrat pe lista neagră

Avizele pentru Alex Florenţa şi Marius Voineag au fost amânate din nou de CSM. Secţia pentru procurori nu reușește să ajungă la un verdict
Tudor Chirilă, după întâlnirea lui Călin Georgescu cu Sebastian Ghiță: „Ce trist este că acest popor a fost dezbinat atât de repede”
Cine este amiralul care conduce războiul — și calculele politice — în conflictul lui Trump cu Iranul
Facturi cu erori pentru bucureșteni, două măriri de salariu pentru director. Cum funcționează Termoenergetica pe un soft „clonat” de la RADET
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Poliţista videochatistă avea clienţi celebri: europarlamentar şi avocat elveţian
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
Se taie pensiile! Bolojan a făcut anunțul
Vești bune pentru pensionari! Primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Sorin Grindeanu a anunțat când decide PSD dacă iese de la guvernare
Cristian Popescu Piedone a recunoscut că a condus 10 ani fără permis de conducere, doar după ce s-a asigurat că infracțiunea „s-a prescris” I VIDEO
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Adrian Mititelu anunță distrugerea pentru Mihai Rotaru și Universitatea Craiova: „Vor plăti până la ultimul cent! Câștigăm pe toate fronturile!”
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare