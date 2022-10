Lipsite de prădători pe insulă, vidrele s-au înmulțit de la an la an. Acum, sunt aproximativ 170 de vidre care stau prin zone rezidențiale. Mănâncă pește din canalele orașului, dorm pe sub poduri și, în rare ocazii, atacă oameni.

„Nu le este frică, iar familiile mai îndrăznețe pur și simplu trec chiar pe lângă noi”, a spus N. Sivasothi, lector în științe biologice la Universitatea Națională din Singapore. „Nu există un loc în Singapore în care să fii complet izolat de vidre”.

În 2020, Consiliul Parcurilor Naționale a primit 208 plângeri legate de prezența vidrelor. În 2021 au fost 305, iar, până în august 2022, deja au fost făcute peste 300. Deși majoritatea raportărilor sunt doar semnalări privind prezența vidrelor în anumite locuri, locuitorii din Singapore știu că animalele pot să atace atunci când se simt amenințate.

De exemplu, în urmă cu un an, un britanic care locuiește în Singapore a spus că „a crezut că va muri”, după ce mai multe vidre l-au urmărit în Grădina Botanică, l-au doborât și l-au mușcat de 26 de ori în câteva secunde.

În plus, vidrele consumă pește koi, un pește scump, care poate costa până la câteva mii de dolari, dar dau peste cap și traficul rutier.

Așa că autoritățile iau măsuri pentru a le reloca. Săptămâna trecută, Sivasothi și Grupul de lucru Otter, format din NParks, experți în viața sălbatică și cetățeni observatori de vidre, au finalizat prima relocare a insulei pe o proprietate din zona Seletar a orașului.

Misiunea de aproape o săptămână a constat în atragerea a șase vidre din ascunzătoarea săpată sub o pasarelă pietonală și mutarea lor într-o locație nedezvăluită, cu surse naturale de hrană.

