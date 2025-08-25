Costin este singurul care a scăpat cu viaţă

Patru tineri și-au pierdut viața, iar al cincilea se află în stare gravă, după ce mașina de teren în care se aflau s-a prăbușit într-o râpă. Grupul ar fi dorit să vadă răsăritul de pe creste, însă destinul a avut un alt plan.

Accidentul s-a produs în zona Colții Caprei – Portăreasa, după ce șoferul a pierdut controlul vehiculului pe traseul accidentat. Mașina s-a răsturnat, căzând sute de metri în prăpastie.

Costin, în vârstă de 21 de ani, este singurul care a supraviețuit.

„Era pe scaunul din spate, în spatele şoferului, şi a sărit din maşină când a văzut că…”, a spus Victoria Lâsâi, medic pe ambulanţă.

Acesta a agonizat 10 ore în râpă

„Da. De la ora 6 dimineaţă, până la ora… până la 16.00. Zece ore a stat. I-am şi spus: Te-ai născut a doua oară”, a spus medicul.

Băiatul are mai multe fracturi, inclusiv la coloană, dar şi traumatisme puternice. A fost operat la unul dintre braţe şi are nevoie de mai multe zile de spitalizare.

„Pacientul este în Terapie Intensivă, stare dânsului este în continuare gravă. Este conştient. Este nevoie de o abordare multidisciplinară, necesită îngrijiri în continuare”, a explicat Corina Ciubotaru, medic UPU Braşov.

Recomandări „System Shock”, protocolul secret prin care aviația Israelului a spulberat apărarea aeriană a Iranului

O anchetă a fost deschisă

În acest caz, Poliţia a deschis o anchetă şi deja se conturează cauza tragediei.

„Supravieţuitorul l-am întrebat şi mi-a zis că şoferul ar fi încercat să vadă puterea maşinii, a pierdut controlul volanului şi s-au dus în râpă”, a spus Cristian Toma, de la Salvamont Argeş.

„Nu cred în această ipoteză. Undeva e o surpare, un drum mai îngust, există un tub şi am înţeles. e posibil să fii dat cu roata într-un bolovan şi a scăpat în partea de la vale.” a mai spus primarul comunei Lereşti, Marian Toader.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE