Sirienii din Banat jubilează după fuga lui Bashar al-Assad: „Vrem să fie și acasă libertate, precum în România”

Planuri pentru revizuirea Constituției și alegeri libere

Ziad al-Masalmeh este un sirian refugiat în România în urmă cu 42 de ani, când țara natală era condusă de Hafez al-Assad, tatăl dictatorului refugiat în urmă cu câteva zile în Rusia.

De profesie jurist, Ziad al-Masalmeh este în prezent liderul Comunității Siria Liberă din Timișoara. I-a adunat pe compatrioții săi care trăiesc în capitala Banatului pentru a sărbători în stradă căderea regimului autoritar.

„După 54 de ani, Siria e liberă. Am scăpat de o dictatură care ne-a ținut atâția ani sub teroare și sub frică. A plecat Bashar al-Assad și Siria a rămas!”, declamă al-Masalmeh, vizibil fericit.

Liderul comunității este de părere că trebuie să urmeze o perioadă de tranziție.

„Cine ia puterea acum nu trebuie să rămână la conducere pe viitor. Până în martie o să fie alți lideri. Vor fi alegeri democratice după ce revizuim Constituția. Suntem foarte fericiți. Privim în viitor spre o Sirie liberă, democrată”, a mai spus al-Masalmeh, potrivit căruia majoritatea compatrioților cer condamnarea la moarte și executarea lui al-Assad.

Nu și-a mai văzut țara natală de 14 ani

Printre cei care se bucură de căderea regimului dictatorial este și o româncă măritată cu un sirian. A participat la sărbătoarea organizată în Timișoara împreună cu fiica sa. „Astăzi au libertate în Siria și ne bucurăm. Sperăm la tot ce e mai bine pentru ei”, spune românca.

„Totul s-a întâmplat cu ajutorul lui Dumnezeu”, o completează fiica ei.

Rima este stabilită în Timișoara din 1980. A venit în capitala Banatului să studieze Construcții Civile. Ultima dată a fost în Siria în urmă cu 14 ani, chiar la debutul revoltei împotriva lui al-Assad. Ulterior, a intrat pe lista neagră a regimului.

„Nici nu îmi vine să cred. A durat atât de mult. Trebuie să fim optimiști acum. O să fie bine”, spune Rima. Întrebată ce se întâmplă dacă rebelii care l-au alungat pe al-Assad vor dezamăgi, Rima intervine prompt: „Nu sunt rebeli”. Apoi continuă: „Dacă nu (n.r. – susțin democrația), facem altă revoluție. Deja ne-am obișnuit. Dar sigur nu o să mai dureze 14 ani”, adaugă femeia de origine siriană.

Rima are în Siria rude și prieteni. Când a fugit dictatorul, în prima jumătate de zi, toți erau foarte speriați. „Apoi au fost atât de bucuroși… A fost foarte frumos și la moschee, și la catedrală. Acum chiar dacă nu se întâmplă ceva, măcar sunt eliberați cei din închisori. Abia aștept să mă întorc. O să fie ca înainte. Noi am fost o țară foarte frumoasă”, mai spune Rima, care își dorește pentru Bashar al-Assad „să învețe rusă și să rămână acolo (n.r. – în Rusia)”.

Rima este stabilită în Timișoara din 1980

„Mă gândesc să mă întorc definitiv”

Mohamad Sahin s-a stabilit în Timișoara, în 1991, unde și-a deschis o afacere.

„Sunt foarte bucuros că am reușit să dăm dictatorul jos. Nici nu avem cuvinte să spunem cât de fericiți suntem. Avem prieteni, rude în Siria. A fost foarte greu. Am prieteni și rude care au ieșit din închisoare. Am 14 frați. Unii au fost închiși, alții au fugit. S-a împrăștiat toată familia. Ultima dată am fost acasă în 2011 și 2012. Mă gândesc să mă întorc definitiv”, explică Sahin, ai cărui copii s-au născut în România.

Omul de afaceri spune că în diaspora siriană, dorința de întoarcere este foarte mare. „Orice cetățean care este plecat afară vrea să se întoarcă acasă. Începem să construim din nou”, a mai declarat Mohamad Sahin, pentru Libertatea.

Mohamad Sahin

Vor să ajute la reconstrucția țării

Ala Edin Halac este medic stomatolog. A venit în Timișoara la studii în 1993, s-a căsătorit cu o româncă și a rămas. „Sărbătorim scăparea de un regim dictatorial care a condus Siria 54 de ani, care a traumatizat Siria. Avem capitala Damasc, care este cea mai veche capitală din lume. Acest regim a inhalat toate structurile. A distrus și piatra, și omul”, spune Ala Edin Halac.

Osman este stabilit în Timișoara din 2006. Părinții lui au fost uciși de bombardamente în Siria și își dorește să se întoarcă acasă pentru a ajuta la reconstrucția țării.

„Ultima dată am fost în Siria în octombrie 2009. Regimul a furat toate bogățiile țării și ne-a lăsat să stăm în beznă ca să nu ne mai dorim să ne întoarcem. În 2010 am avut un fel de proiect să mă întorc, dar soția mea este româncă. Trebuie să încerc să împac și capra, și varza. Suntem bucuroși că a plecat dictatorul. Am un magazin în Timișoara, stăm bine în libertate și vrem să fie și în Siria libertate, precum în România”, a spus Osman, chestionat de reporterul Libertatea.

Ala Edin Halac

Ce înțeleg românii din bucuria sirienilor

În timp ce sirienii se bucurau pentru alungarea de la putere a lui Bashar al-Assad, mulți dintre timișorenii care i-au văzut în stradă încercau să înțeleagă ce se întâmplă. „Bănuiesc că demonstrează studenți, elevi pentru Palestina”, spune o femeie, care își dă seama că e vorba, de fapt, despre sirieni.

„Să le dea Dumnezeu sănătate că liniște acolo nu va fi. Am avut colegi de facultate sirieni din Damasc”, spune o femeie, completată de o pensionară: „Doctorul meu de familie e sirian”.

„Nu o fi din țara aia din care a fugit președintele?”, se întreabă cu glas tare un alt trecător, nesigur în privința statului eliberat de sub dictatură.

Văzând manifestarea, doi tineri, un băiat și o fată, care așteptau autobuzul în stație, au început să caute informații pe internet pentru a înțelege ce se întâmplă. „Cică sunt sirieni, cu nu știu ce război, să nu-i omoare. Cică le-au schimbat conducătorul, dar nu știu ce e cu ei aici”, spune tânărul, completat de prietena lui: „De ce aici? Nu puteau altundeva?”.

O femeie care a urmărit de la distanță sărbătoarea sirienilor a declarat că speră să le fie mai bine oamenilor de acolo. „Să sperăm că nu cad din lac în puț. Pentru că ăsta era înainte din ăla cu barbă lungă și voia să promoveze Sharia, iar dacă se întorc la regimul totalitar islamist nu știu dacă e mai bine pentru ei”, a spus timișoreanca.

