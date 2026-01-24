„Sistemul de achiziţionare a rovinietei nu funcţionează la această oră! Din cauza unor probleme tehnice, rovinieta nu poate fi achiziţionată prin niciuna din metodele puse la dispoziţia utilizatorilor infrastructurii rutiere (sms, platforme online, benzinării)”, a transmis CNAIR într-o postare pe Facebook.

Echipele tehnice lucrează pentru remedierea situaţiei, iar compania va anunţa reluarea serviciilor imediat ce defecţiunea va fi soluţionată.

„De asemenea, vă reamintim că în cazul în care circulaţi pe reţeaua naţională de drumuri şi nu aţi putut achiziţiona rovinieta înainte de începerea călătoriei, puteţi face această achiziţie până la ora 24.00 a zilei respective”, se arată în comunicat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE