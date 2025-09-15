Buk-M3 este un sistem avansat de apărare aeriană al Rusiei, utilizat pentru a intercepta ținte aeriene, navale și terestre. Acest model, fabricat de compania rusă Almaz-Antey, poate urmări și ataca până la 36 de ținte simultan.

Also in the Zaporizhzhia region, Ukraine managed to rid the world of one more Russian 'Buk', a word which provokes such anger in the Netherlands and other countries affected by MH-11



The $50m 9K317M Buk-M3 anti-aircraft system was spotted, then taken out, near Oleksandrivka. pic.twitter.com/zgF8Vvduho — Tim White (@TWMCLtd) September 14, 2025

Valoarea sa este estimată între 40 și 50 de milioane de dolari. Sistemul a fost detectat și lovit în apropierea localității Oleksandrivka, din districtul Melitopol, relatează Kyiv Independent.

Sursa citată a precizat că nu a putut verifica în mod independent aceste informații.

Dezvoltat inițial în anii 1970 de Uniunea Sovietică, sistemul Buk a trecut prin multiple modernizări. Buk-M3 reprezintă cea mai recentă versiune și este capabil să intercepteze avioane, elicoptere, drone și rachete de croazieră. Sistemul a devenit cunoscut la nivel mondial în 2014, odată cu doborârea zborului MH17 al Malaysia Airlines.

Ucraina a raportat anterior distrugerea altor sisteme Buk. În mai 2025, Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei au anunțat eliminarea unui Buk-M3 pe linia frontului, fără a dezvălui locația exactă. În februarie, Statul Major General al Ucrainei a raportat o lovitură reușită asupra unui sistem Buk în regiunea Zaporojie.

