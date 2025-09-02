Declarațiile sale contrazic poziția Uniunii Europene, care încearcă să reducă dependența de energia rusească pentru a sancționa invazia declanșată de Moscova în Ucraina în 2022, și vin într-un moment sensibil al eforturilor de a opri conflictul.

Slovacia și Ungaria mențin relațiile cu Rusia

Slovacia și Ungaria, conduse de guverne populiste, au menținut relații apropiate cu Rusia, de la care primesc cea mai mare parte din petrol și gaze.

„Vreau să afirm deschis că suntem foarte interesați de normalizarea relațiilor dintre Slovacia și Federația Rusă”, a spus Fico în cadrul discuțiilor cu Putin, organizate în China, unde ambii lideri au fost invitați la o amplă paradă militară dedicată sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial.

„Ne dorim o revenire la cooperarea economică firească între state”, a adăugat premierul slovac.

UE și-a asumat obiectivul de a pune capăt dependenței energetice de Rusia și de a elimina treptat toate importurile de energie rusească până în 2027.

Totuși, Slovacia și Ungaria se opun, argumentând că alternativele ar aduce creșteri semnificative ale prețurilor. „Vă mulțumesc pentru livrările stabile și sigure de gaze prin TurkStream”, i-a spus Fico lui Putin.

Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal
Recomandări
Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal

TurkStream, singura rută de gaze rusești spre Europa

TurkStream este singura rută de gaze rusești spre Europa, după explozia gazoductului Nord Stream 1, în septembrie 2022, și oprirea tranzitului prin Ucraina la începutul anului 2023.

Până acum, Slovacia a importat circa 1,7 miliarde metri cubi de gaz prin Ungaria, legată direct la TurkStream, conform datelor operatorului EUstream. În prezent, se derulează un proiect de extindere a capacității de transport din Ungaria spre Slovacia, de la 3,5 la 4,4 miliarde metri cubi anual.

Totodată, Fico a anunțat reluarea acordării de vize pentru cetățenii ruși, serviciu suspendat după declanșarea războiului.

Premierul a menționat și interesul Slovaciei pentru implicarea companiilor ruse în construcția unei noi centrale nucleare, un proiect ce fusese inițial propus firmei americane Westinghouse.

Fico se întâlnește cu Zelenski

Vineri, Fico urmează să se întâlnească la Ujhorod, în vestul Ucrainei, cu președintele Volodimir Zelenski, întâlnire ce fusese planificată inițial în Slovacia.

Premierul slovac a precizat că vrea să discute cu liderul ucrainean despre recentele atacuri care au întrerupt temporar, timp de două săptămâni, fluxul de petrol rusesc prin conducta Drujba spre Slovacia și Ungaria.

Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”
Recomandări
Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

El nu a oferit însă detalii suplimentare despre agenda discuțiilor purtate la Beijing sau despre întrevederea cu Zelenski.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden: Surpriză uriașă la Românii au talent 2025: Carmen Tănase intră în juriu
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Unica.ro
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
gsp
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
GSP.RO
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.RO
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Libertatea urează „La mulți ani” publicației Profit.ro la 10 ani de la lansare
Știri România 21:18
Libertatea urează „La mulți ani” publicației Profit.ro la 10 ani de la lansare
Magistrala 2 se extinde spre est cu două stații noi pe tronsonul Pipera–Petricani
Știri România 19:43
Magistrala 2 se extinde spre est cu două stații noi pe tronsonul Pipera–Petricani
Parteneri
Cum arată un apartament de 7,4 metri pătrați închiriat cu 650 de dolari pe lună: „Asta nu e un apartament, e o celulă de închisoare”
Adevarul.ro
Cum arată un apartament de 7,4 metri pătrați închiriat cu 650 de dolari pe lună: „Asta nu e un apartament, e o celulă de închisoare”
Pe ce au cheltuit primăriile din România banii anul trecut. Surprize în orașele pe care le-au condus Ilie Bolojan și Nicușor Dan
Fanatik.ro
Pe ce au cheltuit primăriile din România banii anul trecut. Surprize în orașele pe care le-au condus Ilie Bolojan și Nicușor Dan
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

S-a ales succesoarea celebrei Anna Wintour la faimoasa revista Vogue. Cine este aceasta
Stiri Mondene 20:07
S-a ales succesoarea celebrei Anna Wintour la faimoasa revista Vogue. Cine este aceasta
Decizia luată de Alina Pușcaș la 39 de ani. Ce se va întâmpla cu vedeta din această toamnă. „Mi-am amintit că nu v-am anunțat. Indiferent de vârstă, poți să începi din nou”
Stiri Mondene 17:30
Decizia luată de Alina Pușcaș la 39 de ani. Ce se va întâmpla cu vedeta din această toamnă. „Mi-am amintit că nu v-am anunțat. Indiferent de vârstă, poți să începi din nou”
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Finalul coşmarului pentru localnicii cu maşinile blocate în curţi. Zidul de peste 80 de cm va fi dărâmat
ObservatorNews.ro
Finalul coşmarului pentru localnicii cu maşinile blocate în curţi. Zidul de peste 80 de cm va fi dărâmat
Cutremur de 6 grade pe scara Richter, într-o zonă deja greu lovită de soartă! Cel puțin 1400 morți și peste 3000 răniți Bilanțul este în creștere
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur de 6 grade pe scara Richter, într-o zonă deja greu lovită de soartă! Cel puțin 1400 morți și peste 3000 răniți Bilanțul este în creștere
Parteneri
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.ro
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.ro
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
Vacanță la mare cu doar 53 de lei/noapte. Staţiunile cu cele mai mici preţuri
Mediafax.ro
Vacanță la mare cu doar 53 de lei/noapte. Staţiunile cu cele mai mici preţuri
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD.ro
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un restaurant din Mehedinți a luat foc și o comună a rămas fără curent după ce un TIR a doborât doi stâlpi de electricitate
KanalD.ro
Un restaurant din Mehedinți a luat foc și o comună a rămas fără curent după ce un TIR a doborât doi stâlpi de electricitate

Politic

Culisele întâlnirii de la Palatul Cotroceni. „Reforma” administrației nu se oprește, ci trebuie găsită soluția prin care 10% din bugetari sunt concediați
Politică 20:19
Culisele întâlnirii de la Palatul Cotroceni. „Reforma” administrației nu se oprește, ci trebuie găsită soluția prin care 10% din bugetari sunt concediați
Bolojan, guvernare cu demisia pe masă: 10% din posturile ocupate din administrația locală, eliminate. TVA ar putea crește în HoReCa. Întrebările evitate de premier
Politică 19:55
Bolojan, guvernare cu demisia pe masă: 10% din posturile ocupate din administrația locală, eliminate. TVA ar putea crește în HoReCa. Întrebările evitate de premier
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Câte clase are Ianis Hagi, de fapt. La ce vârstă a dat primul său gol din carieră
Fanatik.ro
Câte clase are Ianis Hagi, de fapt. La ce vârstă a dat primul său gol din carieră
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile