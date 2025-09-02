Declarațiile sale contrazic poziția Uniunii Europene, care încearcă să reducă dependența de energia rusească pentru a sancționa invazia declanșată de Moscova în Ucraina în 2022, și vin într-un moment sensibil al eforturilor de a opri conflictul.

Slovacia și Ungaria mențin relațiile cu Rusia

Slovacia și Ungaria, conduse de guverne populiste, au menținut relații apropiate cu Rusia, de la care primesc cea mai mare parte din petrol și gaze.

„Vreau să afirm deschis că suntem foarte interesați de normalizarea relațiilor dintre Slovacia și Federația Rusă”, a spus Fico în cadrul discuțiilor cu Putin, organizate în China, unde ambii lideri au fost invitați la o amplă paradă militară dedicată sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial.

„Ne dorim o revenire la cooperarea economică firească între state”, a adăugat premierul slovac.

UE și-a asumat obiectivul de a pune capăt dependenței energetice de Rusia și de a elimina treptat toate importurile de energie rusească până în 2027.

Totuși, Slovacia și Ungaria se opun, argumentând că alternativele ar aduce creșteri semnificative ale prețurilor. „Vă mulțumesc pentru livrările stabile și sigure de gaze prin TurkStream”, i-a spus Fico lui Putin.

Recomandări Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal

TurkStream, singura rută de gaze rusești spre Europa

TurkStream este singura rută de gaze rusești spre Europa, după explozia gazoductului Nord Stream 1, în septembrie 2022, și oprirea tranzitului prin Ucraina la începutul anului 2023.

Până acum, Slovacia a importat circa 1,7 miliarde metri cubi de gaz prin Ungaria, legată direct la TurkStream, conform datelor operatorului EUstream. În prezent, se derulează un proiect de extindere a capacității de transport din Ungaria spre Slovacia, de la 3,5 la 4,4 miliarde metri cubi anual.

Totodată, Fico a anunțat reluarea acordării de vize pentru cetățenii ruși, serviciu suspendat după declanșarea războiului.

Premierul a menționat și interesul Slovaciei pentru implicarea companiilor ruse în construcția unei noi centrale nucleare, un proiect ce fusese inițial propus firmei americane Westinghouse.

Fico se întâlnește cu Zelenski

Vineri, Fico urmează să se întâlnească la Ujhorod, în vestul Ucrainei, cu președintele Volodimir Zelenski, întâlnire ce fusese planificată inițial în Slovacia.

Premierul slovac a precizat că vrea să discute cu liderul ucrainean despre recentele atacuri care au întrerupt temporar, timp de două săptămâni, fluxul de petrol rusesc prin conducta Drujba spre Slovacia și Ungaria.

Recomandări Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

El nu a oferit însă detalii suplimentare despre agenda discuțiilor purtate la Beijing sau despre întrevederea cu Zelenski.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE