Aceste device-uri sunt utile mai ales în cazul fibrilației atriale, cea mai comună aritmie la adulți, frecvent asimptomatică, dar asociată cu un risc crescut de accident vascular cerebral.

„Aceste instrumente pot deveni aliați valoroși în prevenție, în special pentru persoanele peste 65 de ani sau cele cu factori de risc cardiovascular”, explică specialistul Leonardo de Luca pentru Oggi.it.

Utilitatea smartwatch-urilor are limite

Smartwatch-urile echipate cu electrocardiogramă pot înregistra un test simplificat, ajutând la identificarea anomaliilor ritmului cardiac. Totuși, utilitatea lor are limite.

Potrivit lui De Luca, un smartwatch nu poate diagnostica un infarct, o boală a valvelor inimii, insuficiență cardiacă sau alte afecțiuni structurale ale inimii.

„Nu trebuie să atribuim acestor dispozitive capacități pe care nu le au. Datele colectate necesită întotdeauna interpretare clinică”, subliniază expertul.

Când trebuie să consulți un doctor

De asemenea, dispozitivele pot genera alarme false sau pot rata detectarea unor aritmii complexe sau de scurtă durată. În cazul în care ceasul raportează în mod repetat o bătaie neregulată a inimii sau apar simptome precum palpitații, leșin, dureri toracice sau dificultăți de respirație, este esențial să consulți un medic.

„Tehnologia ne oferă oportunități extraordinare, dar valoarea sa crește doar atunci când este integrată cu experiența clinică și un parcurs diagnostic adecvat”, concluzionează De Luca.