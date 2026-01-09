Soacra a aruncat un litru de apă clocotită asupra nurorii, în Iași

Un incident grav a tulburat liniștea unei familii din Cotnari, județul Iași, pe 27 septembrie 2025.

O femeie cu antecedente penale ar fi aruncat un litru de apă clocotită asupra nurorii sale, provocându-i acesteia arsuri de gradul II pe șoldul drept. Potrivit Ziarul de Iași, victima a avut nevoie de 20-25 de zile de îngrijiri medicale pentru a se recupera.

Gestul violent al soacrei a fost încadrat de anchetatori la infracțiunea de loviri sau alte violențe, pedepsită de lege cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Invocând trecutul penal al femeii, care fusese condamnată în urmă cu peste 20 de ani pentru omor, procurorii au solicitat o pedeapsă cu executare.

De cealaltă parte, însă, avocatul din oficiu al soacrei a susținut că reabilitarea survenită între timp exclude aplicarea unei pedepse mai aspre. Nu se mai putea vorbi despre antecedente penale, având în vedere că au trecut mai bine de două decenii de la condamnare. Potrivit avocatului, fapta recentă a fost un incident spontan, fără premeditare, iar clienta sa și-a recunoscut vinovăția și regretă profund cele întâmplate.

Condamnată la 1 an și trei luni, dar cu suspendare

Într-un final, soacra din Iași a fost condamnată la un an și trei luni de închisoare, însă magistrații din Hârlău au decis să suspende executarea pedepsei, având în vedere regretele exprimate de inculpată.

Conform hotărârii instanței, femeia va fi supravegheată timp de trei ani, perioadă în care trebuie să respecte anumite condiții impuse de lege.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată.

