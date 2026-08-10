Un incident șocant a stârnit indignare pe rețelele de socializare după ce un client a surprins un șoarece pe o pâine expusă la vânzare într-un supermarket Kaufland din orașul Nové Mesto nad Váhom. Incidentul a generat reacții puternice din partea consumatorilor.

Fotografia, publicată de utilizatorul Michal, prezintă clar un șoarece, probabil un hârciog, care se plimbă pe pâinea expusă.

„Kaufland Nové Mesto nad Váhom… mereu proaspăt”, a comentat ironic autorul postării.

Reacțiile utilizatorilor nu au întârziat să apară.. „Să închidă tot Kaufland… fructe mucegăite, legume putrezite, igiena zero, plin de oameni ai străzii… dezastru”, a scris o utilizatoare numită Petra.

Alți utilizatori au ironizat situația cu comentarii precum „Ratatouille” și „Controlor de calitate”.

Kaufland a reacționat prompt. Supermarketul a fost închis imediat pentru o inspecție completă, realizată împreună cu o firmă autorizată de deratizare.

În plus, întreaga zonă a fost dezinfectată și curățată minuțios, iar produsele expuse au fost eliminate.

„Sortimentul nostru respectă standardele cerute de calitate și siguranță alimentară, iar clienții pot face cumpărături fără grijă. Cerem scuze pentru acest incident neplăcut”, a declarat reprezentantul companiei, pentru TV Markíza.





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