Zeci de pasageri verificați

În urma reintroducerii controalelor la frontieră pentru călătorii veniți din Italia, Spania ar fi refuzat intrarea în țară pentru zece persoane, relatează welt.de. Informația a fost transmisă sâmbătă seară de Ministerul spaniol de Interne, însă autoritățile nu au precizat până acum motivele pentru care celor zece persoane le-a fost refuzată intrarea.

Potrivit ministerului de Interne, în prima zi a controalelor au fost verificate în total 199 de persoane aflate la bordul a 12 zboruri din Italia, pe aeroporturile din Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Alicante și Valencia.

Spania a anunțat vineri că va menține controalele pentru zborurile și navele provenite din Italia până la 7 septembrie. Verificările urmează să fie efectuate prin sondaj. Potrivit postului spaniol RTVE, polițiștii verifică în principal documentele pasagerilor care intră în Spania din Italia și sunt cetățeni ai unor țări din afara Uniunii Europene. Cetățenii statelor membre UE sunt exceptați de la aceste controale.

Criza migranților din Ceuta: ce s-a întâmplat în prima zi după ce Spania a început să verifice pasagerii veniți din Italia
Imagine generată cu AI

Italia a introdus prima controalele la frontieră

Guvernul de la Madrid reacționează astfel la o măsură similară adoptată de Italia în contextul disputei privind imigrația ilegală.

Roma a suspendat, începând cu 1 august, regulile Schengen privind călătoriile fără controale la frontiere în relația cu Spania. Italia intenționează să mențină verificările cel puțin până la 15 august.

Decizia guvernului italian a venit după afluxul a zeci de mii de imigranți către enclava spaniolă Ceuta, din nordul Africii, la sfârșitul lunii iulie. Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, și-a exprimat speranța că suspendarea controalelor va putea fi ridicată în curând, „de îndată ce nu va mai exista niciun pericol”, potrivit declarațiilor sale pentru publicația Corriere della Sera.

Spațiul Schengen permite călătoriile fără controale la frontieră între 29 de țări europene.

Statele membre Schengen pot însă reintroduce temporar controalele la frontiere din motive de securitate sau de ordine publică. Guvernul Italiei a precizat că măsura nu îi vizează pe cetățenii spanioli sau pe alți cetățeni ai Uniunii Europene. Controalele sunt destinate persoanelor din afara UE care intră în Italia cu avionul sau cu vaporul din Spania.

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