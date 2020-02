De Octavian Pescaru,

În 2007, Federația Română de Judo a intrat gratuit în posesia unei baze sportive, de 2600 de metri pătrați, aflată pe strada Latină din Ploiești, în imediata apropiere a stadionului Ilie Oană. Alcătuită dintr-un teren de handbal, cu o tribună de 1500 de locuri, care pe timp de iarnă se transforma în patinoar, și dintr-o clădire prevăzută cu spații de antrenament și birouri, baza din strada Latină a trecut în posesia Federației de Judo pe 11 aprilie 2007.

Prin hotărârea de Guvern 356 semnată de premierul Tăriceanu, șeful MTS Octavian Bellu și ministrul economiei Varujan Vosganian, FR Judo, denumită structură sportivă de interes național, primea baza respectivă pentru 49 de ani. Potrivit înţelegerii oficiale cu MTS, în schimbul acestui cadou, FR Judo se angaja, negru pe alb, să amenajeze :

O sală de pregătire a loturilor de judo

Un teren de tenis acoperit, dotat cu nocturnă

O sală de forță cu grup de refacere

Un microhotel pentru cantonament

Hotărârea de Guvern

Hotărârea de Guvern nr 356 menționează că “dreptul de folosință al FR Judo asupra imobilului încetează dacă MTS constată că bunul nu este administrat în conformitate cu destinația sa”.

MTS ce a făcut? A tăcut

Deşi pare incredibil, FR Judo nu a deschis niciodată poarta bazei din strada Latină. Nici măcar pentru proprii sportivi care se confruntă cu o lipsă acută de spații de antrenament. Nici nu mai are importanţă de ce. Contează că investițiile asumate în 2007 au rămas doar pe hârtie iar baza s-a degradat cu fiecare zi care a trecut.

Pentru că în Ploieşti, la fel ca în toată ţara, spaţiile destinate sportului s-au transformat în malluri, în cârciumi şi în blocuri, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Prahova, diverse cluburi sportive locale precum și mai multe federații, au sesizat MTS-ul solicitând să ridice FR Judo dreptul de folosință asupra bazei din strada Latină și s-o dea pe mâna unei entități care vrea cu adevărat să facă sport în perimetrul respectiv. În ciuda acestor sesizări, MTS nu a avut nici o reacţie, deşi, potrivit legii 69/2000, ar trebui să fie câinele de pază al bazelor sportive din România.

Baza sportivă de pe strada Latină 10 din Ploieşti

Cu toate că este obligat, în cei 20 de ani de când această lege e în vigoare, Ministerul Tineretului și Sportului nu a intervenit niciodată pentru salvarea sau protejarea unei baze sportive de pe teritoriul României. La fel s-a întâmplat și în cazul bazei din strada Latină. Indiferent de numele celui care a păstorit acest minister, ori de culoarea sa politică, baza din Latină a rămas închisă, pradă bălăriilor, iar pe birourile ministerului s-au adunat teancuri de sesizări pe această temă venite de la Ploieşti.

O proprietate doar pe hârtie

În 2018, după ce au fost cedați 140 de mp din bază printr-o retrocedare, directorul DJST Prahova, Laurențiu Nicolescu, a refăcut cadastrul, a scos un extras de carte funciară și a sesizat din nou MTS-ul. Hărţuit fără încetare de directorul Nicolescu, ministerul a catadicsit într-un târziu să facă demersurile necesare pentru emiterea unei HG prin care baza să treacă din nou în patrimoniul statului.

“Noi am făcut neîncetat procese verbale de control și sesizări anuale către MTS”, povestește directorul DJST, Laurențiu Nicolescu. “Lucrurile s-au tergiversat permanent. Când trăgeam nădejde că se va întâmpla ceva, ba se schimbau miniștrii, ba consilierii. Una peste alta, deși situația era cunoscută, nu s-a luat nici o masură în atâția ani. MTS-ul a fost si este singura instituție care ar fi putut face ceva în povestea asta. MTS-ul trebuia să înştiinţeze Guvernul din 2011, de când am făcut prima sesizare”.

Hotărârea de Guvern

În ianuarie 2019, cu chiu cu vai, s-a emis o HG prin care ruinele bazei din Latină 10 au revenit în proprietatea statului şi, prin urmare, în administrarea MTS. Suprafaţa actuală e de 2473 mp. Numai că baza ruinată prin neglijenţa FR Judo e lăsată să se degradeze în continuare de MTS care într-un an de la recuperarera bazei n-a mişcat un pai. La propriu!

Angajații direcției județene au făcut curat

Întrucât costurile de igienizare erau prea mari pentru a se tocmi o firmă specializată, angajaţii DJST Prahova au pus mâna pe lopeţi, pe drujbe, greble şi cazmale şi au scos la lumină perimetrul transformat într-o junglă urbană populată de familii de şerpi şi şobolani. “În momentul de faţă avem un teren viran situat în centrul oraşului”, spune directorul Nicolescu.

Clădirea bazei e degradată, dar cu nişte investiţii decente poate redeveni funcţională fără a fi demolată. Practic, pentru început, e nevoie de vestiare, cabinet medical şi de recuperare. Cel mai simplu, terenul se poate reamenaja pentru sporturi de echipă cum ar fi voleiul, baschetul sau handbalul dar cu o investiţie ceva mai serioasă, aici se poate construi chiar şi o piscină olimpică de 10 culoare.

Ploieştiul a dat-o pe Tamara Costache, prima campioană mondială de nataţie din istoria României şi nu are un bazin olimpic de înot!

În Ploieşti, oraş care are al 4-lea PIB pe ţară, există o singură piscină, care de fapt e o cadă ceva mai mare. Cada asta slujea acum 70-80 de ani muncitorilor de la rafinăria Vega drept loc de scăldătoare iar azi tot ea e piscina oraşului!” În ziua în care am discutat cu dânsul, directorul Laurenţiu Nicolescu întocmea un nou raport către MTS despre baza din Latină 10. Asta face din 2011 iar baza împlineşte in aprilie 13 ani de când se degradează.

Sportivii au nevoie de bază ca de aer

“Sunt de puţin timp la conducerea federaţiei şi nu vă pot spune de ce s-a ajuns în această situaţie dar avem nevoie ca de aer de această bază. Nu avem unde să comasăm loturile naţionale şi am vrea s-o facem la Ploieşti”, afirma în 2016 preşedintele de atunci al Federaţiei Române de Judo, Florin Lascău.

“A fost o baza sportivă mai veche în care noi am încercat să construim o sală pentru judo. Din pacate de-a lungul timpului n-am avut susţinere nici la nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului. Noi ar fi trebui să primim nişte bani suplimentari la bugetul federaţiei pentru ca noi la rândul nostru să-i investim acolo. Va daţi seama ca nu s-a putut aşa ceva”, spunea in 2018 vicepresedintele FR Judo Florin Bercean.

