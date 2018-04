“Organizăm acest eveniment în fiecare an şi, din 1994 până în prezent, am organizat 76 de burse de locuri de muncă, iar ediţia aceasta este a 77-a, iar, dacă vorbim de bursa generală, cea de astăzi este a 24-a ediţie. Pentru această bursă am contactat 4.850 de angajatori şi şi-au anunţat participarea 124, cu 6.195 de locuri de muncă. Astăzi au venit încă trei angajatori faţă de câţi se anunţaseră, deci în total avem 6.303 locuri de muncă”, a declarat, pentru Agerpres, Nicoleta Borţea, purtătorul de cuvânt al AMOFM Bucureşti.