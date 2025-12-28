Problema a apărut din cauza faptului că numărul de înmatriculare al Jeepului său Renegade fusese clonat, relatează publicația italiană Corriere della Serra.

O mașină identică, dar de altă culoare, aparținând unui bărbat de 29 de ani, utiliza același număr de înmatriculare. Aceasta era condusă frecvent de o femeie de 44 de ani, care avea permisul de conducere anulat încă din 2012.

Femeia a fost surprinsă recent la volan de către polițiștii locali din grupul de intervenție rapidă, fiind însoțită de fiicele sale. Atât proprietarul, cât și femeia au fost denunțați pentru falsificarea și utilizarea unor plăcuțe și documente contrafăcute.

Investigațiile au început după ce autoritățile au observat un număr neobișnuit de sancțiuni neplătite asociate aceleiași mașini, însoțite de numeroase contestații depuse de un bărbat care a declarat că nu a fost niciodată în Roma între iunie 2025 și câteva zile în urmă.

Poliția s-a mobilizat și a supravegheat punctele de acces dintre Castro Pretorio și San Lorenzo, unde mașina apărea frecvent. În cele din urmă, vehiculul a fost oprit, unde s-a constatat că circula și fără asigurare.

Conform Corriere della Serra, victima a fost nevoită să-și reînmatriculeze mașina pentru a pune capăt situației stresante.

În Roma au fost date peste 1000 de amenzi, după ce au fost instalate noile radare, în cursul zilei de 15 decembrie. Aparatele amplasate pe două bulevarde consacrate au înregistrat încălcări masive ale limitei de viteză. Autoritățile vizează îmbunătățirea siguranței rutiere prin noile măsuri.

