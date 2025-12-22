Noile camere de viteză din Roma înregistrează peste 1000 de amenzi pe zi, conform unui raport recent publicat de Romatoday.it. Sistemele de monitorizare a vitezei, active din 15 decembrie 2024, fac parte dintr-un plan mai amplu de instalare a 60 de dispozitive electronice în întreaga capitală italiană.

În primele trei zile de funcționare, camerele au emis în medie 1500 de amenzi zilnic. Acestea sunt amplasate pe Tangenziale Est și pe Viale Isacco Newton, unde limita de viteză este de 70 km/h.

Unde au fost amplasate radarele care fac ravagii printre șoferi

Pe Tangenziale Est, două camere au fost instalate pe Via del Foro Italico: una în direcția San Giovanni și alta spre Stadio Olimpico. Pe Viale Isacco Newton, alte două camere monitorizează traficul în ambele sensuri, în apropierea Vicolo di Papa Leone.

Eugenio Patané, responsabil pentru transporturi în Roma, subliniază importanța acestor măsuri și spune că rolul aparatelor radar este tocmai acela de a preveni accidentele rutiere cu victime. Radarele amplasate în Roma au rolul de a-i determina pe șoferi să respecte regulile de circulație, Vitezomanii din oraș vor fi sancționați, în timp c

„Viteza este una dintre cele mai frecvente cauze ale accidentelor grave, cu victime, pe străzile noastre. Este, prin urmare, datoria administrației să lucreze la acest aspect pentru a îmbunătăți siguranța rutieră și a reduce atât numărul de accidente, cât și gravitatea acestora. Invităm cetățenii să fie atenți și prudenți la volan”, a precizat el.

Planul de îmbunătățire a siguranței rutiere în Roma include instalarea a 60 de camere de viteză în întreaga oraș. Primele rezultate sunt încurajatoare: sistemul de monitorizare instalat în tunelul Giovanni XIII a dus la o reducere cu 70% a numărului de accidente de la activarea sa.

Așa cum precizează sursa citată mai sus, rapoartele autorităților italiene arată că au fost date între 1.000 și 1.500 de amenzi pe zi după montarea noilor camere radar din Roma. Autoritățile speră că aceste sisteme vor contribui semnificativ la îmbunătățirea comportamentului șoferilor și la crearea unui mediu rutier mai sigur pentru toți participanții la trafic.

Noi radare vor fi montate și în România. Mai exact, 400 de radare fixe vor fi montate pe drumurile și autostrăzile din țara, prin proiectul e-SIGUR. Durata de implementare a proiectului este de 22 de luni. Finanțarea este asigurată din Fonduri Europene Nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027.



