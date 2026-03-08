Conform polițiștilor, înainte de producerea tragediei, șoferul a ignorat semnalul regulamentar de oprire al agenților rutieri și a fugit de la locul faptei.

„Anterior producerii accidentului, polițiștii de ordine publică ai Secției 3 Poliție Pitești au observat autoturismul condus de tânărul de 20 de ani, din Albota, pe strada Nicolae Dobrin, astfel că au procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire, însă tânărul și-a continuat deplasarea, către strada Smeurei, unde a virat la stânga. Polițiștii au pornit de îndată în urmărirea autoturismului condus de tânăr, fiind depistat după producerea accidentului”, se arată într-un comunicat al IPJ Argeș.

Cercetările ulterioare au scos la iveală faptul că șoferul avea permisul de conducere suspendat, fiind cunoscut pentru multiple abateri rutiere, în special pentru depășirea vitezei legale, având acest drept suspendat de mai multe ori din 2024 până în prezent.

Mai mult, testarea cu etilotestul a indicat o alcoolemie de peste 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cu toate acestea, tânărul a refuzat recoltarea probelor biologice necesare pentru confirmarea nivelului de alcool din sânge.

Pe numele suspectului a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere cu permisul suspendat, părăsirea locului accidentului și refuzul de prelevare de probe biologice.

IPJ Argeș a informat că acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat duminică Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.

Potrivit anchetatorilor, accidentul rutier s-a produs după ce șoferul a pierdut controlul volanului și a pătruns pe contrasens, unde s-a izbit frontal de un alt autoturism, condus de un bărbat de 68 de ani din Ștefănești.

Impactul violent i-a fost fatal acestuia, iar alte trei persoane – un copil de șase ani și două femei, de 43 și 65 de ani – au fost rănite grav și transportate de urgență la spital. Potrivit medicilor, starea copilului și a femeii de 43 de ani este critică.

După accident, tânărul a încercat să fugă, dar a fost prins și imobilizat de trei polițiști aflați în timpul liber, care au intervenit și pentru a acorda primul ajutor victimelor.

„Tânărul care a provocat accidentul a încercat să fugă de la locul producerii evenimentului, însă a fost prins de trei polițiști care se aflau în timpul liber și au intervenit pentru a acorda sprijin victimelor. Cu sprijinul polițiștilor ce se aflau în urmărirea autoturismului în cauză au reușit să-l imobilizeze pe șoferul de 20 de ani”, a precizat IPJ Argeș.

