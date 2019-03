Șofer adormit la volanul unei Tesla, rulând cu 130 de kilometri la oră

Filmarea cu șoferul care rula adormit cu 75 de mile pe oră, pe o autostradă din California a fost publicată pe Twitter.

Seth Blake a spus că a rulat pe lângă bărbatul care dormea la volan și l-a depășit. Potrivit lui Blake – care se afla în vizită în California și conducea pe o autostradă, de la Anaheim către Los Angeles – Tesla mergea cu 75 de mile pe oră, adică aproape 130 de kilometri, arată Digi24.

Bărbatul și-a rugat logodnica să îl filmeze pe șoferul care adormise la volan. Blake a postat apoi imaginile pe Twitter, unde s-au viralizat rapid.

„S-a trezit o dată, s-a uitat în jur și apoi s-a culcat la loc”, a povestit martorul

Reprezentanții Tesla au refuzat să comenteze imaginile. Însă compania a subliniat de mai multe ori că autopilotul nu poate înlocui șoferul. Acesta trebuie să fie alert, să țină mâinile pe volan și să fie pregătit să preia controlul autoturismului în orice moment.

Mașinile Tesla avertizează sonor și vizual șoferii atunci când nu au mâinile pe volan. În situația de față, bărbatul însă dormea cu mâinile pe volan iar senzorii nu au detectat starea acestuia.

Dude is straight snoozing going 75mph on the interstate, letting his @Tesla do the work. ?? pic.twitter.com/RQD2LBSnGh

— SETH BLAKE (@SethWageWar) 4 martie 2019