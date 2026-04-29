Șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit de pe carosabil, ajungând cu mașina într-un șanț. Etilotestul a relevat o alcoolemie de 5,7‰, o valoare considerată „mai mare decât doza letală pentru organismul uman”.

Potrivit lui Daniel Boła, reprezentant al Poliției din Koło, „polițiștii care au ajuns la fața locului au simțit un miros puternic de alcool emanat de cei din mașină. Testul efectuat cu un etilotest a indicat 2,74 mg/l alcool în aerul expirat, ceea ce corespunde unei alcoolemii de peste 5,7‰”.

În vehicul se afla și tatăl șoferului, iar lângă aceștia polițiștii au găsit și tablete cu efect psihoactiv.

Șoferul riscă să fie acuzat nu doar de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, ci și de punerea în pericol a siguranței traficului rutier.

„Într-o asemenea stare de ebrietate, un șofer nu poate controla vehiculul și devine un pericol mortal pentru sine, pasageri și ceilalți participanți la trafic”, a adăugat Daniel Boła.

Pentru a atinge o alcoolemie de 5,7‰, un bărbat adult cu o greutate medie ar trebui să consume peste un litru de vodcă într-un timp foarte scurt. În general, astfel de concentrații sunt rare, deoarece organismul reacționează prin vărsături și alte mecanisme de apărare.

Doza letală de alcool pentru majoritatea persoanelor este considerată a fi între 4,0 și 5,0‰.