Șoferul, un cetățean de naționalitate bulgară, ascundea în diferite părți ale caroseriei mașinii sale, o Dacia Duster, 33.980 de țigarete, adică 1.699 de pachete.

„În urma verificărilor efectuate, au fost descoperite 33.980 de țigarete, purtând marcaje fiscale emise de autoritățile bulgare, ascunse în diferite părți ale caroseriei autoturismului”, se precizează în comunicatul IGPR.

Asta înseamnă, în condițiile în care un pachet de țigări are o suprafață de 47,3 centimetri pătrați, că întreaga cantitate ajunge la aproximativ 8,03 metri pătrați, cam cât o baie de dimensiuni medii sau un balcon de apartament.

Tot pe 9 februarie, polițiștii au oprit în imediata apropiere a punctului de trecere a frontierei Zimnicea, un alt autoturism care se deplasa dinspre Bulgaria, condus de un cetățean bulgar.

„În urma controlului efectuat, în interiorul autoturismului au fost descoperite 31.940 de țigarete, toate purtând marcaje fiscale emise de autoritățile bulgare, ascunse în diferite părți ale caroseriei autoturismului”, au transmis polițiștii.

În total, aproximativ 66.000 de țigarete au fost descoperite de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman.

„Întreaga cantitate de țigarete și autoturismele folosite la transportul acestora au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor, iar conducătorii autoturismelor și pasagerii acestora au fost conduși la sediul poliției, în vederea audierii”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman.

Ancheta este continuată la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice.

„Cercetările sunt continuate la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul unităților de parchet competente, în două dosare penale întocmite sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de produse accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita legală de 10.000 de țigarete”, precizează Inspectoratul General al Poliției Române.

