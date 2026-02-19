Șofer de TIR amenințat cu arma și lăsat fără camion, în Germania

Potrivit informațiilor transmise de poliție, atacul a avut loc marți seara târziu, în cartierul Merzenhausen din orașul german Jülich, relatează Aachener Zeitung.

În jurul orei 23:50, un șofer de TIR polonez, în vârstă de 46 de ani, se afla pe strada Lahnweg, când a fost surprins de mai multe persoane îmbrăcate în haine închise la culoare și cu fețele acoperite, iar unul dintre atacatori l-a amenințat cu o armă de foc.

Ulterior, agresorii au fugit de la fața locului cu tot cu semiremorca încărcată cu metale neferoase.

Urmărire cu elicopterul

După jaf, polonezul a alergat la o casă din apropiere, de unde a alertat poliția. Imediat, a fost declanșată o operațiune de căutare, la care a participat inclusiv un elicopter, camionul furat fiind localizat în scurt timp în zona orașului Krefeld.

Au fost arestați doi suspecți, în vârstă de 32 și 29 de ani, în Meerbusch, însă ancheta privind alți posibili complici și circumstanțele faptei este în plină desfășurare.

În timpul reținerii, unul dintre suspecți a fost împușcat de un agent, însă viața lui nu este în pericol.

La sfârșitul anului trecut, tot în Germania, un șofer român de TIR a rămas fără încărcătura din camion, după ce remorca i-a fost golită complet în timp ce dormea. Hoții au furat zeci de paleți cu produse cosmetice și i-au luat inclusiv portofelul, telefonul mobil și GPS-ul.

Iar un alt șofer român de TIR a rămas fără sute de anvelope, în valoare de câteva zeci de mii de euro, după ce camionul pe care îl conducea a fost jefuit pe drumurile din Germania. Bărbatul s-a trezit la destinație cu prelata tăiată, iar poliția a suspectat atunci un furt comis de o bandă organizată.

De asemenea, în Franța, la începutul anului, doi șoferi de TIR au fost victimele unui jaf de proporții în apropiere de Paris, după ce un grup de bărbați mascați și înarmați cu topoare a deturnat două camioane încărcate cu produse Apple. Prejudiciul estimat: între 4 și 5 milioane de euro.

