Jaf cu topoare în plină dimineață, în apropiere de Paris

Doi șoferi de camioane, în vârstă de 43 și 66 de ani, au fost victimele unui jaf armat marți, 13 ianuarie, în localitatea Bonneuil-en-France, din departamentul Val-dOise, Franța.

Cei doi se aflau fiecare la volanul unui cap tractor cu semiremorcă și tocmai părăsiseră, în jurul orei 5.00 dimineața, depozitul logistic al unui transportator rutier internațional, situat în zona de activități Montjay.

Potrivit Parchetului din Paris, șoferii au declarat că zece persoane mascate și înarmate cu topoare au apărut brusc și i-au legat.

Forțați să conducă zeci de kilometri sub amenințare

Sub amenințarea agresorilor, cei doi camionagii ar fi fost constrânși să conducă spre nordul departamentului Val-dOise, pe o distanță de aproximativ 15 kilometri.

În cele din urmă, camioanele s-au oprit în localitatea Épiais-lès-Louvres, pe un drum aflat în prelungirea străzii du Chapitre, iar marfa din cele două semiremorci a fost mutată în alt vehicul greu.

Descărcarea celor două camioane ar fi avut loc sub un pod al autostrăzii A1, paralel cu șoseaua de centură Francilienne, într-o zonă ferită de priviri indiscrete.

„Întreaga încărcătură a fost transportată într-un alt camion, prejudiciul fiind estimat între 4 și 5 milioane de euro”, a precizat Parchetul din Paris.

Marfa furată ar fi constat în telefoane mobile și computere ale mărcii Apple.

Șoferii de TIR, găsiți în stare de șoc. Unul a ajuns la spital

Cei doi șoferi de TIR au fost găsiți traumatizați pe autostradă, în stare de șoc, fiind preluați de echipajele de salvare puțin înainte de prânz. Unul dintre ei a fost transportat la Spitalul din Gonesse, fiind considerat caz de urgență.

Dosarul a fost preluat de Oficiul Central pentru Combaterea Delincvenței Itinerante (OCLDI) și de Direcția Națională a Poliției Judiciare, sub coordonarea Parchetului din cadrul Jurisdicției Interregionale Specializate (Jirs) Paris. A fost deschisă o anchetă pentru „răpire și sechestrare de către un grup organizat”, „jaf armat” și „asociere criminală” în vederea comiterii de infracțiuni.

