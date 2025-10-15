Șoferul străin le-a spus polițiștilor că a fost înjunghiat și jefuit

Luni seară, în jurul orei 22:00, polițiștii din Brezoi au fost alertați de un cetățean străin care susținea că două persoane necunoscute, purtând glugi, l-ar fi atacat cu un cuțit în parcarea din localitatea Tuțulești, județul Vâlcea, și i-ar fi furat mai bine de 6.000 de euro, bani aparținând firmei la care lucra. Bărbatul a declarat că a fost rănit la picior, iar agresorii ar fi fugit cu o mașină închisă la culoare.

Polițiștii au declanșat imediat o acțiune amplă, trimițând semnalmentele presupușilor atacatori către toate unitățile din județ și cele limitrofe. O echipă de anchetă, formată din polițiști din Brezoi, Racovița și Serviciul de Investigații Criminale, a început cercetările sub coordonarea unui procuror.

Banii „furați” erau ascunși în chiloți

La fața locului au fost găsite urme, printre care și un cuțit, iar anchetatorii au cerut mutarea camionului pentru a reconstitui scena incidentului.

În acel moment, bărbatul a fost surprins când ascundea ceva în lenjeria intimă, relatează publicația locală editie.ro. În urma controlului corporal, polițiștii au descoperit o pungă de plastic cu 6.580 de euro, exact suma despre care se reclamase că fusese furată.

Camionagiul a recunoscut că a inventat atacul

Audiat ulterior, șoferul a recunoscut că a inventat atacul. A spus că și-a făcut singur rănile cu cuțitul descoperit la fața locului, ca să pară credibil.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului, urmând ca la final să fie luate măsurile legale.

Recent, un caz asemănător a avut loc în Slovacia, unde un șofer român de TIR a înscenat un jaf de 170.000 de euro din camion. Bărbatul le-a spus polițiștilor că presupuși hoți au tăiat prelata autotrenului și au furat toată încărcătura. Ulterior, în timpul audierilor, a recunoscut că a inventat totul. Românul și-a tăiat singur prelata, iar camionul ajunsese în Slovacia gol.

El a fost arestat, iar mai apoi eliberat.

