Un român a spus că a fost jefuit de 170.000 de euro, în Slovacia

Șoferul român, în vârstă de 28 de ani, a parcat camionul în jurul orei 19.00, lângă o benzinărie din Lučenec, un oraș situat în sud-centru Slovaciei, în regiunea Banská Bystrica. Atunci când s-a trezit, a spus că marfa dispăruse.

Personalul benzinăriei a fost cel care a alertat poliția, iar românul le-a declarat polițiștilor că transporta peste 570 de cafetiere din România spre Polonia. Vehiculul fusese însă parcat într-o zonă pe care camerele de supraveghere nu o acopereau.

„Potrivit informațiilor preliminare, au fost furate peste 570 de cafetiere, iar prelată camionului a fost tăiată”, a declarat Petra Kováčiková, purtătoarea de cuvânt a Poliției Regionale din Banská Bystrica.

Pe prelată fusese tăiată o gaură de aproximativ trei metri pe un metru, iar în interior nu mai era nimic – doar o cutie goală de cafetieră. „Este imposibil să nu fi auzit nimic. Noi, șoferii, ne trezim imediat la orice mișcare”, a spus un camionagiu maghiar, potrivit publicației slovace Noviny.sk.

Șoferul de TIR a recunoscut că și-a tăiat singur prelata. A fost arestat, apoi eliberat

De la început, povestea nu i-a convins pe anchetatori, iar verificările au arătat că TIR-ul ajunsese în Slovacia gol. Șoferul a fost audiat, iar camionul și zona au fost cercetate amănunțit.

Recomandări Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările

În cele din urmă, românul a recunoscut că a mințit. Le-a predat voluntar polițiștilor două cuțite cu care tăiase el însuși prelata și a admis că furtul nu avusese loc în Slovacia.

„Poliția din Lučenec a deschis o anchetă penală pentru distrugere de bunuri și furt”, a declarat Kováčiková.

Autoritățile slovace vor transmite acum dosarul către colegii din Ungaria și România, pentru continuarea anchetei. Între timp, șoferul de TIR român a fost eliberat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE