Român oprit și arestat pe loc pe autostradă, în Germania

Incidentul a avut loc luni după-amiază, pe autostrada Inntal (A93), direcția Rosenheim, în apropiere de Kiefersfelden, după ce polițiștii au oprit pentru control un șofer român.

În timpul verificărilor, polițiștii federali au constatat că bărbatul era căutat de justiția germană, pe numele lui existând un mandat de arestare emis la mijlocul anului 2019 de un tribunal din Frankfurt.

Condamnat pentru vătămare corporală gravă, va rămâne în detenție până în 2027

Atunci, instanța l-a condamnat la doi ani și jumătate de închisoare pentru vătămare corporală gravă și, după ce a executat aproape două treimi din pedeapsă, bărbatul a fost expulzat în România.

Odată cu revenirea sa pe teritoriul Germaniei și arestarea de către polițiștii federali din Rosenheim, restul de pedeapsă, adică 312 zile de detenție, a devenit executoriu.

Conform pulblicației rosenheim24.de, bărbatul a fost transferat la penitenciarul din Bernau am Chiemsee, unde își va executa restul pedepsei, cel mai probabil până la începutul anului 2027.

La sfârșitul anului trecut, un șofer român în vârstă de 44 de ani a fost oprit de poliție lângă Linz, după o urmărire de peste o oră și mai mult de 100 de kilometri, desfășurată pe teritoriul Germaniei și Austriei. Iar un alt șofer român a fost arestat, după o urmărire cu poliția elvețiană. După ce a ignorat semnalul de oprire al vameșilor la punctul de trecere Kriessern, bărbatul a pornit o cursă nebună cu poliția pe urme, care s-a încheiat violent, în orașul Buchs.

Sindicatele din Educație, protest în fața Palatului Cotroceni. Sunt așteptați să iasă în stradă peste 500 de profesori și studenți
