Conform Ziarul de Iași, Aurel V. a fost amendat cu 660 de lei și i s-a suspendat permisul pentru 30 de zile. Motivul: ar fi depășit o coloană de mașini oprite la semaforul de la intersecția dintre șoseaua Iași – Tomești și calea ferată și ar fi virat ilegal apoi, luând-o la stânga pe strada Trei Fântâni.
Șoferul a contestat sancțiunea în instanță la o săptămână după ce a semnat procesul-verbal, menționând că atunci când l-a semnat a făcut-o pentru că „avea o urgență”. El a arătat mai multe erori în procesul-verbal:
- Anul era trecut 2023 în loc de 2024
- CNP-ul și seria cărții de identitate erau incorecte
- Numărul de înmatriculare al mașinii era greșit
Aurel V. a negat de asemenea că ar fi depășit vreo coloană de mașini.
Judecătorii au considerat erorile prea grave pentru a fi ignorate. Ziarul de Iași citează decizia instanței: „Constatând că procesul verbal de constatare a contravenţiilor conţine greşeli în ceea ce priveşte datele de identificare ale petentului, data întocmirii procesului-verbal, numărul de înmatriculare al autovehicului, apreciind că procesul-verbal nu este legal întocmit, instanţa va admite plângerea contravenţională şi va anula procesul-verbal de constatare a contravenţiilor ca nelegal întocmit”.
Greșeala cu anul făcea imposibilă plata amenzii reduse în 15 zile. Datele incorecte ale șoferului puneau sub semnul întrebării identitatea contravenientului.
Inspectoratul de Poliție Județean a contestat decizia, iar cazul va fi rejudecat la Tribunal. Data primului termen nu a fost încă stabilită.
