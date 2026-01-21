Acţiunile au avut loc în Capitală şi judeţul Ialomiţa, în cadrul unui dosar penal coordonat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Conform Poliţiei Capitalei, în perioada 27 mai 2024 – 21 octombrie 2025, o persoană ar fi închiriat trei autoturisme de la o societate comercială, declarând că le va folosi pentru ridesharing. Ulterior, însă, aceste vehicule nu au fost returnate, ci vândute de către suspect.

„Totodată, două persoane ar fi utilizat documente nereale, prezentate ca fiind autentice, pentru a înscrie în circulaţie două dintre autoturismele respective, cunoscând faptul că acestea provin din săvârşirea unor fapte penale”, au explicat poliţiştii.

În urma percheziţiilor, persoanele vizate au fost identificate şi conduse la audieri. Cercetările continuă sub supravegherea procurorilor, fiind investigate mai multe infracţiuni grave, printre care fals material în înscrisuri oficiale şi furt calificat.

„Astăzi, 21 ianuarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 14 Poliţie au pus în executare cinci mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ialomiţa, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, abuz de încredere şi furt calificat”, a transmis Poliţia Capitalei.

