„La data de 18 octombrie 2025, ora 14.03, poliţiştii Brigăzii Autostrăzi au depistat pe Autostrada A0, km 24, în judeţul Ilfov (zona Corbeanca), un bărbat, de 24 de ani, din Puchenii Mari, judeţul Prahova, care circula cu 227 km/h, pe un sector de drum unde limita legală de viteză este de 130 km/h.

Poliţiştii au luat măsura sancţionării contravenţionale cu amendă, în valoare de 3.037 de lei a bărbatului, precum şi măsura suspendării exercitării dreptului de a conduce vehicule, pentru 120 de zile”, a informat Poliţia Română duminică, într-un comunicat.

De asemenea, pe pagina de Facebook, Poliția Română a transmis următorul mesaj.

„227 km/h…nu mai contează dacă acest conducător auto se afla pe Autostradă, Drum Național, Drum Județean, etc… O secundă putea însemna o tragedie.

Colegii noștri din cadrul Brigăzii Autostrăzi l-au depistat la timp, i-au aplicat o amendă de peste 3.000 de lei și i-au suspendat exercitarea dreptului de a conduce, pentru 120 de zile.

Dincolo de aceste măsuri, rămâne o întrebare: merită riscul? Dați-ne voie să răspundem noi: NU! P.S.: Viteza nu impresionează! Viteza rănește!”, se arată în mesajul transmis pe pagina de Facebook.

CNAIR pregătește implementarea unui sistem asemănător cu cel adoptat de Bulgaria pentru supravegherea vitezei cu care șoferii circulă pe șoselele din România.

