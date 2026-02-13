Pe lângă depășirea vitezei legale, testul antidrog efectuat de autorități a indicat un rezultat pozitiv, ceea ce a complicat și mai mult situația șoferului.

Vehiculul a fost confiscat, permisul de conducere reținut, iar șoferul va fi ulterior citat în fața justiției.

„Schiurile vor mai aștepta”, au transmis jandarmii într-o postare pe Facebook.

„Îl chema zăpada”, a scris un bărbat la postarea jandarmeriei.

„Schi­ați, bucurați-vă… dar circulați întotdeauna în siguranță!”, se mai arată în mesajul transmis pe Facebook de Jandarmeria din Bouches-du-Rhône.

Tot în Franța, un șofer de 23 de ani a fost prins de poliție circulând cu 252 km/h pe o porțiune de autostradă limitată la 90 km/h.

Un BMW a intrat pe șina tramvaiului 41 din București, lângă Podul Grant, după ce a rupt gardul de protecție
Cristian Popescu Piedone a primit după doi ani decizia finală privind conflictul de interese după procesul cu ANI
Știri România 22:18
Cristian Popescu Piedone a primit după doi ani decizia finală privind conflictul de interese după procesul cu ANI
Dana Budeanu l-a demolat pe Robert Negoiță în 49 de cuvinte pe Facebook și l-a jignit pe Marian Ceaușescu
Știri România 20:53
Dana Budeanu l-a demolat pe Robert Negoiță în 49 de cuvinte pe Facebook și l-a jignit pe Marian Ceaușescu
Trupele NATO au fost „bătute măr" de ucraineni în cadrul unor exerciții în Estonia. „Suntem condamnați"
Adevarul.ro
Trupele NATO au fost „bătute măr" de ucraineni în cadrul unor exerciții în Estonia. „Suntem condamnați"
Larisa Iordache, decizie radicală după ce a devenit mamă. Pasul pe care l-a făcut marea campioană
Fanatik.ro
Larisa Iordache, decizie radicală după ce a devenit mamă. Pasul pe care l-a făcut marea campioană
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Financiarul.ro
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Ce crede, de fapt, Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, a acceptat să participe la Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1: „Nu pot să fiu decât foarte mândră"
Elle.ro
Ce crede, de fapt, Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, a acceptat să participe la Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1: „Nu pot să fiu decât foarte mândră"
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață"
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață"
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: "Când el era în cantonament, eu trebuia să..."
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: "Când el era în cantonament, eu trebuia să..."

Laura Andreșan, adevărul despre divorțul de Grasu XXL. „Eu l-am părăsit pe Dragoș. Eu am plecat. Sper să nu rănesc pe nimeni"
Stiri Mondene 18:00
Laura Andreșan, adevărul despre divorțul de Grasu XXL. „Eu l-am părăsit pe Dragoș. Eu am plecat. Sper să nu rănesc pe nimeni"
Pentru ce a cerut Carmen Tănase dispensă la „Românii au talent": „Stai să vezi ce urmează". Câte sezoane vrea să fie jurat în show-ul de la PRO TV
Exclusiv
Stiri Mondene 17:17
Pentru ce a cerut Carmen Tănase dispensă la „Românii au talent": „Stai să vezi ce urmează". Câte sezoane vrea să fie jurat în show-ul de la PRO TV
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
TVMania.ro
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Consecinţele intrării în recesiune tehnică pentru România. Economiştii cer reformă la stat şi primării
ObservatorNews.ro
Consecinţele intrării în recesiune tehnică pentru România. Economiştii cer reformă la stat şi primării
Sud-coreeanca Gaon Choi intră în istorie: la 17 ani, cea mai tânără campioană olimpică la disciplina sa + o poveste emoționantă despre prietenie
GSP.ro
Sud-coreeanca Gaon Choi intră în istorie: la 17 ani, cea mai tânără campioană olimpică la disciplina sa + o poveste emoționantă despre prietenie
Noua motorizare de la Dacia se poate comanda și în România » Toate informațiile despre prețuri și echipări
GSP.ro
Noua motorizare de la Dacia se poate comanda și în România » Toate informațiile despre prețuri și echipări
Donald Trump îi cere lui Volodimir Zelenski „să se grăbească" cu demersurile pentru încheierea unui acord de pace cu Rusia
Mediafax.ro
Donald Trump îi cere lui Volodimir Zelenski „să se grăbească" cu demersurile pentru încheierea unui acord de pace cu Rusia
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…"
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…"
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani
KanalD.ro
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani

Ilie Bolojan spune că este fals că România ajută Ucraina cu bani mulți, în timp ce românii trăiesc prost: „Trebuie să discutăm foarte deschis"
Politică 16:14
Ilie Bolojan spune că este fals că România ajută Ucraina cu bani mulți, în timp ce românii trăiesc prost: „Trebuie să discutăm foarte deschis"
Daniel Băluță l-a comparat pe Bolojan cu Ceaușescu: „O comparație onestă între două personalități politice". Replica premierului
Politică 15:32
Daniel Băluță l-a comparat pe Bolojan cu Ceaușescu: „O comparație onestă între două personalități politice". Replica premierului
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Coșmar fără sfârșit pentru manelistul Florin Salam. Dosarul interlopilor care l-au "amendat" cu 100.000 de euro, blocat la Curtea de Apel
Fanatik.ro
Coșmar fără sfârșit pentru manelistul Florin Salam. Dosarul interlopilor care l-au "amendat" cu 100.000 de euro, blocat la Curtea de Apel
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată