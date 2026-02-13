Pe lângă depășirea vitezei legale, testul antidrog efectuat de autorități a indicat un rezultat pozitiv, ceea ce a complicat și mai mult situația șoferului.

Vehiculul a fost confiscat, permisul de conducere reținut, iar șoferul va fi ulterior citat în fața justiției.

„Schiurile vor mai aștepta”, au transmis jandarmii într-o postare pe Facebook.

„Îl chema zăpada”, a scris un bărbat la postarea jandarmeriei.

„Schi­ați, bucurați-vă… dar circulați întotdeauna în siguranță!”, se mai arată în mesajul transmis pe Facebook de Jandarmeria din Bouches-du-Rhône.

Tot în Franța, un șofer de 23 de ani a fost prins de poliție circulând cu 252 km/h pe o porțiune de autostradă limitată la 90 km/h.



