Pe lângă depășirea vitezei legale, testul antidrog efectuat de autorități a indicat un rezultat pozitiv, ceea ce a complicat și mai mult situația șoferului.
Vehiculul a fost confiscat, permisul de conducere reținut, iar șoferul va fi ulterior citat în fața justiției.
„Schiurile vor mai aștepta”, au transmis jandarmii într-o postare pe Facebook.
„Îl chema zăpada”, a scris un bărbat la postarea jandarmeriei.
„Schiați, bucurați-vă… dar circulați întotdeauna în siguranță!”, se mai arată în mesajul transmis pe Facebook de Jandarmeria din Bouches-du-Rhône.
Tot în Franța, un șofer de 23 de ani a fost prins de poliție circulând cu 252 km/h pe o porțiune de autostradă limitată la 90 km/h.
