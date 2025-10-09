Ce s-a întâmplat în momentul în care tânărul a fost prins cu peste 250km/h

Un tânăr de 23 de ani a fost prins conducând cu o viteză uluitoare de 252 km/h pe autostrada A64 lângă Toulouse, potrivit presei locale. Incidentul a avut loc joi, 9 octombrie, la ora 00.30, într-o zonă cu limită de viteză de 90 km/h.

Poliția națională a oprit șoferul care conducea singur o mașină puternică închiriată, marca Volkswagen, înmatriculată în Germania. Viteza înregistrată depășea cu 162 km/h limita legală.

Șoferul de Volkswagen a fost testat pentru droguri și alcool

Surprinzător, testele de alcoolemie și droguri ale șoferului au ieșit negative, conform sursei citate de presa locală.

Cu toate acestea, pentru acest exces major de viteză, tânărul domiciliat în suburbiile nordice ale Toulouse-ului a fost reținut la secția de poliție. Mașina a fost confiscată și dusă la depozitul de vehicule.

Numărul cazurilor în care șoferii încalcă viteza în Franța, în creștere

La sfârșitul lunii septembrie, jandarmii din Toulouse au oprit un alt șofer care circula cu 211 km/h pe autostrada A62, unde limita era de 130 km/h.

În acest caz, conducătorul auto nu avea permis de conducere și fusese deja condamnat pentru fapte similare. El a fost prezentat procuraturii din Toulouse după reținere.

Aceste incidente subliniază pericolele vitezei excesive și importanța respectării limitelor de viteză pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

Care sunt regulile de circulație pentru autoturisme pe autostrăzile din Germania

Viteza maximă pe autostradă pentru autoturisme în Germania nu este limitată prin lege pe majoritatea tronsoanelor, ceea ce înseamnă că nu există o viteză maximă obligatorie impusă în mod general. Astfel, nemții îi lasă pe șoferi să circule cu ce viteză vor pe autostradă, existând porțiuni de drum unde nu se aplică restricții.

Chiar și așa, în luna august un șofer a fost amendat după ce a depășit recordul de viteză pe o autostradă din Germania. Acesta a condus cu peste 300km/h.

Totuși, există o viteză recomandată de 130 km/h. Conducătorii care depășesc această viteză recomandată ar putea avea probleme cu asigurarea în cazul unui accident, deși nu încalcă tehnic o limită legală.

Pe tronsoanele marcate cu indicatoare, unde există restricții din motive de trafic sau siguranță, se aplică limite de viteză stricte. Pentru nerespectarea acestor limite, se aplică amenzi substanțiale și chiar suspendarea permisului de conducere.

Ce viteză maximă trebuie să respecte șoferii din Franța pe autostradă

În Franța, viteza maximă admisă pentru autoturisme pe autostrăzi este de 130 km/h în condiții normale. Totuși, în unele state membre UE, autoritățile au crescut limita de viteză.

Această limită, de 130 km/h, poate fi redusă în anumite zone pentru motive de siguranță sau condiții meteo. De exemplu, pe autostrăzile din zonele urbane sau în condiții de ceață limita poate scădea semnificativ.

Pe lângă limita generală de 130 km/h, Franța impune și alte limite în funcție de tipul drumului și zonă:

Pe drumurile principale (naționale) viteza maximă este de 90 km/h.

În localități viteza maximă este de 50 km/h.

De asemenea, de la 1 ianuarie 2025, toate vehiculele noi trebuie să fie echipate cu limitatoare inteligente de viteză care ajută la respectarea acestor limite.