Transportator român fără licență și cu tahograf defect

Conform publicației Il Gazzettino, platforma auto înmatriculată în România se deplasa spre Verona când a fost oprită de poliția locală din Monfalcone.

Agenții au observat imediat nereguli, iar verificările au arătat că vehiculul depășea dimensiunile maxime admise de legislație.

Fusese modificat pentru a permite transportatorului să încarce mai multe mașini decât era permis.

În urma controalelor, s-a constatat și lipsa licenței comunitare, document obligatoriu pentru transportul internațional de mărfuri. De asemenea, analiza tahografului digital a arătat că dispozitivul nu funcționa corect încă din septembrie 2025.

Aparatul este esențial pentru înregistrarea timpilor de conducere și de odihnă, precum și a vitezei, fiind o componentă importantă pentru siguranța rutieră.

Platforma românească a fost scoasă din circulație

Pentru toate aceste nereguli, autoritățile au aplicat o sancțiune totală de 5.900 de euro.

În plus, permisul de conducere al șoferului a fost suspendat pentru o perioadă cuprinsă între 15 zile și trei luni, iar platforma pe care erau încărcate mașinile a fost indisponibilizată pentru trei luni.

Pentru că vehiculul era înmatriculat în străinătate, șoferul a fost obligat să plătească amenda pe loc.

În caz contrar, platforma ar fi fost confiscată de autorități.

„Respectarea normelor nu este doar o chestiune formală, ci o garanție reală pentru siguranța rutieră și pentru protejarea companiilor corecte”, a declarat Anna Maria Cisint, consilier responsabil cu siguranța și europarlamentar. Ea a precizat că astfel de controale vor continua, iar combaterea neregulilor rămâne o prioritate pentru autorități.

