Camionagiul român a devenit nervos în timpul controlului

Cantitatea mare de droguri ar fi adus la prima vânzare o sumă considerabilă, aproximativ trei milioane de euro, iar ulterior ar fi ajuns pe străzile din nord-vestul Italiei și ar fi fost revândută de numeroși dealeri.

Conform relatării publicației La Nazione, oprirea suspectă a camionului în apropierea zonei industriale de lângă stadionul din Massa, o zonă vizată frecvent de furturi din mijloacele de transport, le-a atras atenția polițiștilor. Încă de la primul control al documentelor, agitația românului era extrem de mare, atât de mare, încât nu reușea să explice de ce oprise acolo, deși destinația transportului de îngrășăminte era Puglia.

100 de kilograme de cocaină, găsite în capul tractor

Drept urmare, polițiștii au decis să facă verificări mai amănunțite, cerând și intervenția unei echipe canine antidrog. Un ciobănesc belgian Malinois, specializat în căutarea stupefiantelor, a început să semnaleze cu interes evident încărcătura camionului și, în cele din urmă, în capul tractor, ascunse între căptușeală și caroserie, polițiștii au găsit nu mai puțin de 100 de kilograme de cocaină.

Drogurile ar fi inundat piețele de distribuție din nord-vestul Italiei, generând câștiguri uriașe.

Românul se află acum în închisoare, la dispoziția autorității judiciare.

În urmă cu o săptămână, un alt șofer român de TIR a fost arestat în Italia, după ce polițiștii au confiscat 58 de kilograme de cocaină în urma unei operațiuni a Gărzii Financiare din Imperia. Polițiștii au găsit în spațiul superior al cabinei capului tractor 58 de pachete, fiecare cântărind câte un kilogram, conținând cocaină gata pentru a fi introdusă pe piața ilegală.