La volan se afla un șofer român, care a fost rănit ușor în urma impactului. El a fost transportat la spitalul din Pau, în stare de „urgență relativă”, potrivit presei franceze. Din păcate, 33 de rațe au murit pe loc, dar restul de peste 800 au fost salvate.

La fața locului au intervenit 16 pompieri, inclusiv doi specializați în manipularea animalelor. Misiunea lor a fost să securizeze zona și să salveze încărcătura vie. Păsările au fost transferate într-un alt camion al companiei de transport și duse mai departe la destinație.

Chiar dacă incidentul a blocat circulația pe șoseaua respectivă, autoritățile au reușit să elibereze rapid zona. Pagubele au fost limitate, iar viața șoferului nu a fost pusă în pericol.

