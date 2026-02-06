Cum s-a ajuns la manevra care a evitat dezastrul

Potrivit publicației HNA și unui comunicat al Poliția germană, incidentul s-a produs între nodurile rutiere Rhüden și Bockenem, în jurul prânzului. În timp ce rula pe autostradă, șoferul a observat că picioarele de sprijin ale semiremorcii s-au coborât brusc, din mers. O astfel de situație, la viteză mare, putea provoca pierderea controlului și un accident în lanț.

Semiremorca avariată s-a oprit în siguranță, fără să provoace un accident. Foto: Polizeiticker Deutschland / Facebook

Cu prezență de spirit, bărbatul a tras imediat camionul pe banda de urgență. În timpul manevrei, suporții au lovit asfaltul și au distrus carosabilul pe o distanță de câțiva metri. Conductele de aer dintre capul tractor și semiremorcă s-au rupt, ceea ce a declanșat frânarea automată de urgență a remorcii.

Semiremorca s-a desprins, a lovit parapetul de protecție și s-a oprit, în cele din urmă, fără a intra pe benzile de circulație.

„Fără reacția lui, situația putea fi incalculabilă”

Polițiștii spun că intervenția rapidă a șoferului a fost decisivă.

„Fără reacția curajoasă a șoferului, ar fi putut apărea o situație incalculabilă și extrem de periculoasă pentru el și pentru ceilalți participanți la trafic”, se arată în comunicatul autorităților.

Din fericire, nu au existat răniți, iar incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Primele verificări indică o defecțiune tehnică drept cauza coborârii necontrolate a suporților semiremorcii.

Semiremorca avariată a fost ridicată cu o macara de o firmă specializată și îndepărtată de pe carosabil. Drumul și parapetul au fost avariate, dar traficul nu a fost serios afectat. Doar în timpul operațiunii de recuperare au apărut mici blocaje. Reparațiile vor fi făcute ulterior, au mai precizat autoritățile.

