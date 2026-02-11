Camionul a atras atenția în jurul orei 21:25 din cauza unei lumini stroboscopice galbene neautorizate montate în partea frontală a vehiculului.

În urma verificărilor efectuate într-o parcare pentru camioane din Hemelingen, polițiștii au descoperit depășiri semnificative ale timpilor legali de conducere, dar și mai multe abateri privind viteza.

Datele tahografului multiple încălcări ale regulilor de viteză pe autostrăzile germane, limita maximă admisă pentru camioane fiind de 110 km/h. De asemenea, șoferul ar fi depășit considerabil perioadele obligatorii de odihnă.

Ruta parcursă a ridicat suspiciuni suplimentare.

Camionul efectua un traseu din Germania prin Luxemburg, Franța și Spania, apoi retur prin Franța și Luxemburg.

Deși transportul figura ca fiind realizat în echipaj de doi șoferi, la control nu era prezent decât conducătorul român.

În cabină a fost găsit un al doilea card de șofer emis pe numele unui cetățean belgian, iar poliția a demarat o anchetă pentru suspiciuni de utilizare ilegală a documentelor.

Concret, șoferul român ar fi condus ore în șir, fără să se odihnească, folosind cardul său și încă unul emis pe numele unui șofer belgian.

Șoferul a fost obligat să plătească o garanție de 1.000 de euro și i s-a interzis să continue deplasarea timp de nouă ore, pentru a respecta perioada legală de odihnă.

Poliția din Bremen avertizează:„Oboseala la volan poate fi la fel de periculoasă ca alcoolul”, subliniind că lipsa somnului reduce semnificativ timpul de reacție și capacitatea de concentrare.

Ancheta este în desfășurare.

