Nu se cunosc detalii despre starea românului, iar polițiștii fac cercetări pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul, conform ziarului Het Belang van Limburg.

Incidentul s-a produs în orașul belgian Herk-de-Stad. Conform sursei citate, victima stătea într-un apartament împreună un cu un alt șofer român, iar cei doi nu erau prea des prezenți în imobil.

Potrivit primelor informații, nu ar fi vorba de o acțiune intenționată.

Amintim că, la începutul lunii iunie, un șofer român de TIR a fost găsit mort, singur în cabină, în Belgia. Cu o zi în urmă, un trecător îl ajutase să urce în camion, întrucât acesta prezenta dificultăți de respirație și tremura.

TIR-ul în care se află românul se afla în apropierea locului de transport LAR din Rekkem. Bărbatul a fost găsit fără viață chiar de trecătorul care-i oferise o mână de ajutor cu o zi în urmă, Musaev Zelimkhan.

