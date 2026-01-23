Șoferul român s-a răsturnat cu TIR-ul într-un șanț și a mers să reclame accidentul la Poliție

Un TIR s-a răsturnat pe DN 65E, în comuna Troianul, intrând într-un șanț de pe marginea drumului, potrivit portalului de știri locale Mesagerul de Teleorman. Incidentul a avut loc în data de 22 ianuarie 2026, după ce șoferul ar fi pierdut controlul volanului, vehiculul derapând.

Conform sursei citate, șoferul a părăsit locul accidentului, a mers la Poliție și apoi s-a deplasat la un hotel din Roșiorii de Vede, unde a rămas peste noapte.

Românului i-au fost furate roțile TIR-ului și motorina cât timp a fost plecat de lângă camion

Când s-a întors la locul accidentului, șoferul a descoperit că TIR-ul fusese vandalizat. Bărbatul s-a trezit fără roți, fără motorină în rezervor, dar și fără o serie de obiecte personale în cabină.

Polițiștii au intervenit pentru a stabili circumstanțele accidentului și pentru identificarea autorilor furtului. Din primele informații, anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, așa că investigațiile continuă.

Ce spune șoferul de TIR după ce camionul i-a fost vandalizat pe drumul din Teleorman

Bărbatul a explicat cum s-a produs accidentul din Teleorman. Șoferul spune că imediat ce a plecat de la Poliție s-a dus să se cazeze într-un hotel din Roșiorii de Vede, iar a doua zi a mers la locul accidentului, unde era așteptată o macara.

„În cursul zilei de ieri, din cauza condițiilor meteo de zăpadă, la o viteza nu foarte mare, am deraiat și m-a aruncat aici în șanț. A venit Poliția, a constatat accidentul și după m-au dus la Roșiori și m-am cazat acolo. Am venit astăzi aici pentru că trebuie să sosească și macaraua ca să ridicăm de aici TIR-ul”, a povestit el.

În momentul în care s-a întors, șoferul a găsit camionul distrus. Acest spune că hoții nu i-au luat doar roțile și motorina din rezervor, ci și laptopul și camerele video din cabină.

„Când am ajuns aici, am văzut că mi-au fost furate roțile de pe remorcă, motorina din rezervoare, mi-au spart geamul și mi-au luat camerele de filmat, diagnoza, monitoarele și navigația”, a mai precizat șoferul. Traficul pe DN 65E a fost îngreunat temporar din cauza incidentului și a intervenției autorităților.

Victima unui jaf a fost și un român aflat în Germania. Șoferul de TIR a adormit cu grețuri și s-a trezit fără marfa pe care o avea în camion. Hoții i-au furat zeci de paleți cu produse cosmetice.

