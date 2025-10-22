Românul a furat vinuri fine din restaurante de lux

Iuliu Kubola, în vârstă de 61 de ani, riscă o pedeapsă cu închisoarea, după ce a recunoscut comiterea a șase spargeri în restaurante din Mayfair, Belgravia și City of London, relatează publicația britanică Daily Mail. Ieri, însă, judecătorul Mark Lucraft KC a amânat sentința pentru ca românul să-și poată respecta promisiunea de a-i ajuta pe polițiști să recupereze vinurile dispărute.

O parte din pradă a fost descoperită asupra lui Kubola la momentul arestării, în iunie, când acesta conducea un pedicab în City of London. Întrebat de polițiști ce intenționa să facă cu vinurile furate, bărbatul a răspuns: „Vinul e pentru băut, nu?”.

Spargeri în lanț în inima Londrei

Potrivit procurorului Matthew Jolliffe, Kubola a pătruns în localul Comptoir Café and Wine din Mayfair în zorii zilei de 1 mai, furând mai multe sticle de vin, în valoare de 6.000 de lire sterline, și 200 de lire din casa de marcat. Pe 13 mai și 8 iunie a revenit, de această dată, la restaurantele Oliveto și Olivo din Belgravia, de unde a sustras alte sticle de vin și sume de bani.

Originar din Islington, nordul Londrei, Kubola a lovit de trei ori și restaurantul Piazza Italiana din Threadneedle Street, City of London. În timpul primei spargeri, a provocat daune unei uși exterioare și sistemului de închidere, reparațiile costând 1.425 de lire.

Procurorul a precizat: „Inculpatul a folosit un vehicul cu pedale pentru a părăsi City-ul. A revenit cu același vehicul la 3:35 dimineața, a încărcat un tomberon în spate și a plecat din nou la 3:57.”

În acea noapte, a furat aproximativ 100 de lire și 73 de sticle de vin, în valoare totală de 23.801 de lire.
Pe 15 iunie, camerele de supraveghere l-au surprins din nou la același restaurant, plecând cu trei sticle de vin în valoare de 680 de lire și 55 de lire din casa de marcat. Patru zile mai târziu, a revenit, dar a fugit fără pradă, după ce s-a declanșat alarma.

A fost prins cu o parte din pradă când conducea un tuk-tu

Kubola a fost arestat pe 22 iunie, în timp ce conducea tuk-tukul său pe strada Cornhill, în City of London.
Asupra lui, polițiștii au găsit o sticlă de Villa Bucci, una de șampanie Laurent-Perrier, o sticlă de Jack Daniels, o jumătate de sticlă de Chardonnay Shaw and Smith și o sticlă de votcă. De asemenea, au fost confiscate mai multe unelte: o cheie franceză, clești, șurubelnițe, trei răngi și o polizor unghiular.

La interogatoriu, Kubola nu a negat nicio acuzație, dar a pus sub semnul întrebării valoarea estimată a vinurilor: „Nu era așa de mult. Am avut un restaurant în Italia timp de 20 de ani. Nu facea atâta.”

Întrebat din ce trăiește, a răspuns simplu: „Dacă ai bani, îi cheltui.”

Românul a spus că doar voia să-și ia „salariul” înapoi

Avocata sa, Daisy Kell-Jones, a explicat că inculpatul lucrase anterior la restaurantele Oliveto și Piazza Italiana. „Nu a fost plătit și, în loc să discute cu patronii, a luat o decizie nechibzuită și stupidă: să-și recupereze singur ‘salariul,” a declarat ea.

Apărarea a susținut că majoritatea sticlelor furate sunt depozitate la un comerciant de vinuri și un restaurant din zona Aldgate, iar Kubola este „foarte dornic” ca acestea să fie returnate.

Judecătorul Lucraft a amânat pronunțarea sentinței pentru 3 noiembrie, dându-i timp acuzatului să-și îndeplinească promisiunea. „Voi trage propriile concluzii dacă până atunci bunurile nu vor fi recuperate,” a spus magistratul. Kubola, asistat în instanță de un interpret român, are condamnări anterioare pentru furt din magazine și conducere fără permis. Românul a fost plasat în arest preventiv.

La începutul anului, o româncă de 29 de ani a fost condamnată după ce a comis o serie de furturi în Marea Britanie. Folosind un truc ingenios, femeia apărea la ușile oamenilor și pretindea că este însărcinată, cerând un pahar cu apă sau acces la toaletă. Profitând de bunăvoința gazdelor, fura bani, ceasuri și bijuterii de mare valoare sentimentală, inclusiv inele de logodnă și de nuntă.

